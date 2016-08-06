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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Зенит
Уфа - Зенит: обзор матча 06 августа 2016
Уфа
06.08.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Зенит
90'
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
Д. Карлос
️️️️
И. Обляков
89'
88'
Желтая карточка
Л. Нету
79'
Желтая карточка
Д. Кришито
78'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
Замена
А. Засеев
️️️️
О. Ваньек
76'
75'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
П. Аликин
71'
64'
Замена
Р. Мак
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
И. Абдулавов
️️️️
В. Кротов
61'
52'
Желтая карточка
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Павел Аликин
(К)
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
90
Ондрей Ваньек
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-3-1-2-1
88
Шелия
89
Стоцкий
5
Васин
4
Никитин
3
Аликин
90
Ваньек
27
Живоглядов
87
Безденежных
10
Обляков
57
Кротов
44
Игбун
4-2-1-1-2
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
13
Нету
18
Жирков
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
27
Витсель
27
Шатов
9
Кокорин
19
Джорджевич
90
Ваньек
13
Засеев
13
Засеев
90
Ваньек
10
Обляков
11
Карлос
11
Карлос
10
Обляков
57
Кротов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
57
Кротов
8
Маурисио
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Маурисио
19
Джорджевич
21
Мак
21
Мак
19
Джорджевич
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
Остались в запасе
Уфа
Зенит
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Уфа - Зенит
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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