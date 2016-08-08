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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Материалы

Локомотив - Томь

07.08.2016, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 2 тур Локомотив - Томь Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 13:30 Томь 2:0 Локомотив
11 тур
30 сентября, понедельник 18:15 Локомотив 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
16 октября, воскресенье 19:15 Локомотив 3:0 Томь
12 тур
10 июня, пятница 15:30 Томь 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
19 сентября, воскресенье 14:00 Томь 1:1 Локомотив
7 тур
24 апреля, суббота 18:30 Локомотив 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 11:45 Томь 1:3 Локомотив
13 тур
12 июля, воскресенье 17:30 Локомотив 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
4 октября, суббота 13:30 Томь 0:1 Локомотив
10 тур
10 мая, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 0:0 Томь
14 тур
24 июня, воскресенье 13:00 Томь 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Томь 3:1 Локомотив
12 тур
22 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Томь 0:0 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:0 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 8 августа 2016, 11:21

    Договорняк!!!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 8 августа 2016, 06:27

    Сами себе праздник испортили.......

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 8 августа 2016, 04:58

    ППцц... шпалы ставку просрали

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    Рейтинг: +675

    life85 8 августа 2016, 00:38

    не по тем рельсам паровозик пошёл ...

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    Рейтинг: +561

    avera 7 августа 2016, 22:03

    Может дело не в тете Оле , а в отношении к футболу.
    Вроде и начало сезона , а они уже устали.

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    Рейтинг: +320

    ваавва 7 августа 2016, 22:01

    АХАХХАХАХА ВОТ ЭТО ЭПИК)))))))

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    Рейтинг: +6

    Duken 7 августа 2016, 21:22

    3го пеналя не хватило для победы :-D

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    Рейтинг: +87

    Кобальт 7 августа 2016, 21:00

    Томичи,молодцы,что не сдались...

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 7 августа 2016, 20:58

    Томь - чемпион.

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    Рейтинг: +91

    Warrior God 7 августа 2016, 20:51

    азазаза

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