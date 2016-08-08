Оренбург - ЦСКА

35 минута - какой сейв Акинфеева, но уже из-за линии ворот!
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
35 минута - какой сейв Акинфеева, но уже из-за линии ворот!
Заслуженно, ЦСКА на голову сильнее!!!
Ласина - ни о чём.
ЦСКА с победой!
Молодцы, гол то назревал. Вперед ЦСКА
1:1 будет 100%
Кто смотрит,тут также играют ,как и сборная:DДеревяшки.Головин слаб куда Слуцкий его сует!
Пора бы уже Оренбургу забить хватит поней жалеть.
Пора уж забивать.Вперед ЦСКА!