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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)
Помощники:
Сергей Суховерхов (Воронеж), Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Материалы

Оренбург - ЦСКА

07.08.2016, Воскресенье, 16:00 мск Ростоши, стадион Газовик Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 2 тур Оренбург - ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +215

    iuda 8 августа 2016, 15:57

    35 минута - какой сейв Акинфеева, но уже из-за линии ворот!

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    Рейтинг: +22

    ImhoteP 7 августа 2016, 21:22

    Заслуженно, ЦСКА на голову сильнее!!!

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    Рейтинг: +45

    ск122 7 августа 2016, 18:08

    Ласина - ни о чём.

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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 7 августа 2016, 17:57

    ЦСКА с победой!

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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 7 августа 2016, 17:49

    Молодцы, гол то назревал. Вперед ЦСКА

    0
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    Рейтинг: +320

    ваавва 7 августа 2016, 17:47

    1:1 будет 100%

    -2
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    Рейтинг: +320

    ваавва 7 августа 2016, 17:42

    Кто смотрит,тут также играют ,как и сборная:DДеревяшки.Головин слаб куда Слуцкий его сует!

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    Рейтинг: +91

    Warrior God 7 августа 2016, 17:35

    Пора бы уже Оренбургу забить хватит поней жалеть.

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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 7 августа 2016, 17:11

    Пора уж забивать.Вперед ЦСКА!

    -1
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    Рейтинг: +1038

    zagrizlik 7 августа 2016, 16:43

    номер головину смените...

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