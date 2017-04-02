Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кто из аутсайдеров чемпионата России должен остаться

Михаил Морозов − за «Урал»

Невыносимо тяжело поддерживать в этом споре команду, которая вляпалась в самый мутный скандал года. Которая не может на уральское дерби собрать и пяти тысяч фанатов. И на матчах которой распевают зенитовские песни, будто бы и нет собственных, а в перерыве болельщикам крутят шоу пляшущих упаковок из-под майонеза. С другой стороны, пополнение РФПЛ в лице «Арсенала», «Оренбурга» и «Томи» ничего важного чемпионату в этом сезоне не дало. А на подходе – непонятное «Тосно» и загадочный хабаровский СКА. Какой в этом смысл?

Вирус игры в пять защитников, который заразил половину команд РФПЛ, поглотил и «Урал», но после ухода Вадима Скрипченко команда выздоравливает − сменилась схема, налаживается комбинационная игра. Вертикальный футбол ей неинтересен, именно поэтому «Урал» меньше всех остальных выигрывает верховые единоборства. Но уральцы идут шестыми после «Зенита», «Краснодара» и трех московских команд по точности передач. Лишь «Локо», ЦСКА и «Краснодар» получили меньше желтых карточек, чем «Урал». Короче, все не так плохо, и клуб способен выползти из серой массы нижней половины таблицы. Пусть у него будет еще один шанс.

Александр Плеханов − за «Оренбург»

Для «Оренбурга» каждая игра в Премьер-лиге – финал. По составу команда уступает абсолютно всем клубам РФПЛ. Даже сами игроки не скрывают своей слабости. Но все равно борются. Зато Роберт Евдокимов в любом случае зарекомендовал себя сильным тренером. Не зря еще до испанской революции он мог оказаться в «Рубине». Но Евдокимов остался, продолжив строить проект, где нет больших средств. На этом фоне Александр Григорян, чуть было не поднявший «СКА-Хабаровск», при первой возможности сбежал в «Анжи». Среди всех тренеров российского футбола Евдокимов – один из главных феноменов. Коллектив идет за тренером, принимая в себя все новых футболистов, которым еще многое предстоит доказать.

«Оренбург» − самая слабая команда лиги», − утверждает Александр Прудников. Только через его «Анжи» за футбольный год пройдут игроков 50, а у «Оренбурга» все стабильно. Именно эту самую стабильность, самоотдачу и постоянную борьбу воплощает в себе футбол «Оренбурга». Другим клубам надо учиться у «Оренбурга», который, как после товарищеского матча сказал тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, занимает в таблице не свое место. Без такой спокойной команды смотреть Премьер-лигу, где постоянно происходят какие-то скандалы, станет совсем мрачно.

Данил Замалетдинов − за «Крылья Советов»

Если кто и должен остаться в Премьер-лиге, так это «Крылья». И даже не потому, что это один из старейших клубов России и финалист кубков страны в унылые советские 50-е. Нет, дело не в этом.

До вылета в ФНЛ «Крылья Советов» не были выживающим аппендиксом провинциального футбола. Базируясь в бедной Самарской области, клуб не получал той региональной поддержки местных властей, на которой радостно паразитировали (или паразитируют до сих пор) клубы вроде «Терека», «Анжи» или «Алании».

И при этом «Крылья» хорошо играли в футбол. Они доходили до финала Кубка России и даже пытались показать себя в Европе. Им удалось подписать еще амбициозных тогда Павла Яковлева и Антона Соснина. И удерживать игроков типа Коллера, Ярошика, Адамова и Калачева − не последние имена в РФПЛ тех лет.

Когда в прошлом году из высшего дивизиона вылетало «Динамо», это пафосно превратили в мировую футбольную трагедию. Самара, конечно, не Москва.

Но расскажите об этом болельщикам.

Роман Абрамов − за «Арсенал»

Глобально тульский «Арсенал» мало отличается от полусотни других команд, но у него есть один важный бонус − смысл существования. Который в футболе здорового человека измеряется всего одной категорией − своя аудитория. Пока в Саранске воздвигают стадион для коррозии и сотни отчаянных энтузиастов, а в Томске пыхтят под муниципальной фригидностью, Тула зажигает. Коряво, локально − зато искренне и регулярно. Я был на футболе в Туле всего однажды − дождь, ветер, середина воскресенья, ФНЛ, ноль турнирной интриги, которая тихо скукожилась к последним турам − и это выглядело здорово. На ветхом стадионе туляки ревели кричалки под рупор заводящего, тролили гостей из Воронежа и массово выскакивали к полю, чтобы отметить выход в Премьер-лигу, откуда вывалились всего за год до этого.

Еще в битве с болотом я поддержу именно «Арсенал» из-за людей, которые там работают. Мне слабо интересно, что делал в «Динамо» Гурам Аджоев, как близко он дружит с главными в стране любителями хоккея и сколько футболистов в итоге уйдут из клуба бесплатно. Но так вышло, что вместе с «Арсеналом» я провел весь их первый сбор в турецком Белеке, и много раз видел: в команде полно людей, которым не пофиг. Поэтому они дотошно передвигают фишки, договариваются с телевизионщиками о трансляциях спарринг-матчей на ютубе и делают кучу других вещей, чтобы «Арсенал» двигался вперед.

Тимофей Яценко − за «Томь»

В том, чтобы «Томь» сохранила прописку в Премьер-лиге, на первый взгляд, нет ничего хорошего, ведь клуб из сердца Сибири – настоящее олицетворение всех бед российского футбола. Бесконечные передряги с финансированием, попрошайничество, заснеженное томское поле – кому все это нужно и кому интересно? Тем не менее, в возможном спасении «Томи» есть одна прекрасная составляющая – это было бы до жути кинематографично.

После первого круга команду Валерия Петракова похоронили заживо; о ней как о возможном участнике борьбы за выживание даже не говорят. «Арсенал», «Крылья», «Оренбург», «Урал» – вот кто участвует в жестоком подвальном замесе. «Томь» же во всей этой истории – статист, который обескровленным трупом валяется где-то в углу и не подает признаков жизни. Можно подойти, пнуть, забрать пару очков – с последнего места не донесется ни писка возражения.

И вот представьте, что эта забытая богом «Томь» вдруг вскочит на ноги и начнет колошматить по всем пулеметной очередью – как подружка торчков из Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Средний возраст состава «Томи» после массового зимнего исхода игроков – 24 года. Ставить на зеленых дублеров, единогласно приговоренных к казни, – занятие утопичное, но именно в этой утопии и кроется его прелесть.

Болеть за «Томь» – это подбадривать ракового больного в последней стадии: ничего, ничего, ты выздоровеешь.

Болеть за «Томь» – это выйти один на один с медведицей гризли. Настолько бесперспективно, что получится только у Хью из «Выжившего».

Болеть за «Томь» – это раскапывать труп любимой, хотя ее уже съели черви.

Вы все еще этого не хотите?

«Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах

[poll id=1209]

Россия. Премьер-лига Россия Томь Урал Крылья Советов Оренбург Арсенал Шевченко Игорь Лунгу Чисамба Петраков Валерий Евдокимов Роберт
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex kidn
1491046487
Оренбург и Томь на вылет
Ответить
Диктор
1491048374
Хотелось бы что бы Арсенал остался.
Ответить
McDuff
1491050789
по-хорошему, должны вылетать онжы, Оренбург, Томь и Арсенал
Ответить
ijgjr
1491073249
как в футбол залезли бизнесмены - как такого футбола нету - вспоминаю 60-десятые годы полные трибуны - на футбол с семьями и никогда соперников не оскорбляли не то что бить - да все по тихоньку меняется жаль конечно - но остановить мы не в силах - бабло сильнее
Ответить
mihail1980
1491117779
вылетят томь и крылья советов(томь развалилась а крылья никакой игры не показывают)
Ответить
Чеба
1491119823
)
Ответить
Make25
1491124631
Главное чтобы Анжи остался
Ответить
ИванЯ
1491137850
а где Локо?
Ответить
19asmodey54
1491144912
Zenit_EKB_Ural! распИвают напитки, что на стадионах з-з-зя!
Ответить
LEKTOR_255
1491154154
Спартак
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+