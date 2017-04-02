Кто из аутсайдеров чемпионата России должен остаться

Михаил Морозов − за «Урал»

Невыносимо тяжело поддерживать в этом споре команду, которая вляпалась в самый мутный скандал года. Которая не может на уральское дерби собрать и пяти тысяч фанатов. И на матчах которой распевают зенитовские песни, будто бы и нет собственных, а в перерыве болельщикам крутят шоу пляшущих упаковок из-под майонеза. С другой стороны, пополнение РФПЛ в лице «Арсенала», «Оренбурга» и «Томи» ничего важного чемпионату в этом сезоне не дало. А на подходе – непонятное «Тосно» и загадочный хабаровский СКА. Какой в этом смысл?

Вирус игры в пять защитников, который заразил половину команд РФПЛ, поглотил и «Урал», но после ухода Вадима Скрипченко команда выздоравливает − сменилась схема, налаживается комбинационная игра. Вертикальный футбол ей неинтересен, именно поэтому «Урал» меньше всех остальных выигрывает верховые единоборства. Но уральцы идут шестыми после «Зенита», «Краснодара» и трех московских команд по точности передач. Лишь «Локо», ЦСКА и «Краснодар» получили меньше желтых карточек, чем «Урал». Короче, все не так плохо, и клуб способен выползти из серой массы нижней половины таблицы. Пусть у него будет еще один шанс.

Александр Плеханов − за «Оренбург»

Для «Оренбурга» каждая игра в Премьер-лиге – финал. По составу команда уступает абсолютно всем клубам РФПЛ. Даже сами игроки не скрывают своей слабости. Но все равно борются. Зато Роберт Евдокимов в любом случае зарекомендовал себя сильным тренером. Не зря еще до испанской революции он мог оказаться в «Рубине». Но Евдокимов остался, продолжив строить проект, где нет больших средств. На этом фоне Александр Григорян, чуть было не поднявший «СКА-Хабаровск», при первой возможности сбежал в «Анжи». Среди всех тренеров российского футбола Евдокимов – один из главных феноменов. Коллектив идет за тренером, принимая в себя все новых футболистов, которым еще многое предстоит доказать.

«Оренбург» − самая слабая команда лиги», − утверждает Александр Прудников. Только через его «Анжи» за футбольный год пройдут игроков 50, а у «Оренбурга» все стабильно. Именно эту самую стабильность, самоотдачу и постоянную борьбу воплощает в себе футбол «Оренбурга». Другим клубам надо учиться у «Оренбурга», который, как после товарищеского матча сказал тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, занимает в таблице не свое место. Без такой спокойной команды смотреть Премьер-лигу, где постоянно происходят какие-то скандалы, станет совсем мрачно.

Данил Замалетдинов − за «Крылья Советов»

Если кто и должен остаться в Премьер-лиге, так это «Крылья». И даже не потому, что это один из старейших клубов России и финалист кубков страны в унылые советские 50-е. Нет, дело не в этом.

До вылета в ФНЛ «Крылья Советов» не были выживающим аппендиксом провинциального футбола. Базируясь в бедной Самарской области, клуб не получал той региональной поддержки местных властей, на которой радостно паразитировали (или паразитируют до сих пор) клубы вроде «Терека», «Анжи» или «Алании».

И при этом «Крылья» хорошо играли в футбол. Они доходили до финала Кубка России и даже пытались показать себя в Европе. Им удалось подписать еще амбициозных тогда Павла Яковлева и Антона Соснина. И удерживать игроков типа Коллера, Ярошика, Адамова и Калачева − не последние имена в РФПЛ тех лет.

Когда в прошлом году из высшего дивизиона вылетало «Динамо», это пафосно превратили в мировую футбольную трагедию. Самара, конечно, не Москва.

Но расскажите об этом болельщикам.

Роман Абрамов − за «Арсенал»

Глобально тульский «Арсенал» мало отличается от полусотни других команд, но у него есть один важный бонус − смысл существования. Который в футболе здорового человека измеряется всего одной категорией − своя аудитория. Пока в Саранске воздвигают стадион для коррозии и сотни отчаянных энтузиастов, а в Томске пыхтят под муниципальной фригидностью, Тула зажигает. Коряво, локально − зато искренне и регулярно. Я был на футболе в Туле всего однажды − дождь, ветер, середина воскресенья, ФНЛ, ноль турнирной интриги, которая тихо скукожилась к последним турам − и это выглядело здорово. На ветхом стадионе туляки ревели кричалки под рупор заводящего, тролили гостей из Воронежа и массово выскакивали к полю, чтобы отметить выход в Премьер-лигу, откуда вывалились всего за год до этого.

Еще в битве с болотом я поддержу именно «Арсенал» из-за людей, которые там работают. Мне слабо интересно, что делал в «Динамо» Гурам Аджоев, как близко он дружит с главными в стране любителями хоккея и сколько футболистов в итоге уйдут из клуба бесплатно. Но так вышло, что вместе с «Арсеналом» я провел весь их первый сбор в турецком Белеке, и много раз видел: в команде полно людей, которым не пофиг. Поэтому они дотошно передвигают фишки, договариваются с телевизионщиками о трансляциях спарринг-матчей на ютубе и делают кучу других вещей, чтобы «Арсенал» двигался вперед.

Тимофей Яценко − за «Томь»

В том, чтобы «Томь» сохранила прописку в Премьер-лиге, на первый взгляд, нет ничего хорошего, ведь клуб из сердца Сибири – настоящее олицетворение всех бед российского футбола. Бесконечные передряги с финансированием, попрошайничество, заснеженное томское поле – кому все это нужно и кому интересно? Тем не менее, в возможном спасении «Томи» есть одна прекрасная составляющая – это было бы до жути кинематографично.

После первого круга команду Валерия Петракова похоронили заживо; о ней как о возможном участнике борьбы за выживание даже не говорят. «Арсенал», «Крылья», «Оренбург», «Урал» – вот кто участвует в жестоком подвальном замесе. «Томь» же во всей этой истории – статист, который обескровленным трупом валяется где-то в углу и не подает признаков жизни. Можно подойти, пнуть, забрать пару очков – с последнего места не донесется ни писка возражения.

И вот представьте, что эта забытая богом «Томь» вдруг вскочит на ноги и начнет колошматить по всем пулеметной очередью – как подружка торчков из Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Средний возраст состава «Томи» после массового зимнего исхода игроков – 24 года. Ставить на зеленых дублеров, единогласно приговоренных к казни, – занятие утопичное, но именно в этой утопии и кроется его прелесть.

Болеть за «Томь» – это подбадривать ракового больного в последней стадии: ничего, ничего, ты выздоровеешь.

Болеть за «Томь» – это выйти один на один с медведицей гризли. Настолько бесперспективно, что получится только у Хью из «Выжившего».

Болеть за «Томь» – это раскапывать труп любимой, хотя ее уже съели черви.

Вы все еще этого не хотите?

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