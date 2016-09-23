Программу развития футбола для России создали в США. Моуринью – худший тренер в истории. Дайджест событий дня

Моуринью объявил себя худшим тренером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развлекается в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги против «Лестер Сити». «Очевидно, что Лестеру» будет очень сложно сохранить титул. Как показывает история, не так много команд выигрывали АПЛ дважды подряд. Это удавалось «МЮ», а также команде, которой руководил худший тренер в истории футбола», – заявил Моуринью. Ясно, что он имел в виду себя, так как помимо «МЮ» только «Челси» выигрывал чемпионат Англии два раза подряд, и происходило это под руководством португальца.

ФИФА запустила голосование по выбору талисмана ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла сайт, на котором уже можно проголосовать за кота, тигра или волка – на выбор представлены именно такие варианты талисмана чемпионата мира в России. Помимо голосования вы можете посмотреть красочный ролик, посвященный каждому из кандидатов. Выбирать талисман можно до 21 октября нынешнего года.

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Ловчев возмущен высказыванием Гинера

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не пожалел слов в ответ на критику со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера. «Гинер сказал, что из-за таких, как Ловчев, критикующего наш футбол, у нас на матчи и не ходит народ. Хотел бы Гинеру ответить. Евгений Леннорович, может, народ перестает ходить на футбол из-за того, что команда то не хочет ехать в Иркутск, то вторым составом едет в Красноярск? Да, в среду на матче «Енисея» было много людей, но они не увидели основной состав ЦСКА», – объяснил свою позицию Ловчев. И про «Спартак» в связи с этим тоже упомянул.

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Программу развития футбола для России разработали в США

Сегодня появилась информация о том, что общенациональная программа развития футбола в России до 2030 года под названием «Стратегия-2030» была выполнена компанией «Бостонcкая консалтинговая группа» (BCG), которой РФС выплатил 250 тысяч евро. Виталий Мутко подтвердил информацию о помощи со стороны американцев, но слухи об оплате – опроверг.

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Марио Фернандес – больше не легионер

А еще глава РФС Виталий Мутко рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес после получения российского гражданства перестанет считаться легионером прямо с сегодняшнего дня. «На Исполкоме РФС мы рассматривали обращение ЦСКА и главного тренера сборной России Станислава Черчесова по Фернандесу и дали футболисту российское гражданство. Поручили администрации работать, чтобы наши коллеги в Бразилии разрешили ему выступать за нашу сборную. С сегодняшнего дня Марио Фернандес не будет считаться легионером», – отметил Мутко.

Слуцкий был одним из самых высокооплачиваемых тренеров на Евро

Генеральный директор РФС Александр Алаев заявил, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получал немалые деньги за работу с национальной командой и даже числился в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы-2016. «Контракт был сложный. С участием всех трех сторон – РФС, Слуцкого и ЦСКА. В итоге он удовлетворил всех. Слуцкий, полагаю, не затерялся бы в подобных рейтингах, будь они отражением реальной ситуации. Ему предоставили достойные условия. Как и сейчас Черчесову», – рассказал Алаев.

Бердыев категорически не согласен со знаменитым заявлением Слуцкого

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев высказался на тему «нефутбольности» нашей страны, о чем в начале месяца заговорил Леонид Слуцкий. Тренер ЦСКА не считает Россию футбольным государством, а бывший наставник ростовчан уверен в обратном. «Нам генетически передалась любовь к футболу, и мы обязаны передать эту любовь в еще большем объеме, чем получили, следующему поколению», – считает Бердыев, подготовивший целый спич по этой проблеме. Достойный ответ.

Петраков рискует обеднеть

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков признался в злоупотреблении вредной привычкой – матными ругательствами. Но теперь согласился выплачивать за это штраф и даже призывает отслеживать все его выкрики во время матчей.

«Я тренирую в России почти 20 лет. Все эти годы я постоянно ругаюсь на ужасные поля и на слепых судей. Мат стал образом жизни, пора это прекращать. Мат – это вредная привычка, от которой я готов отказаться в данную минуту. Мат – это очень плохо. За каждое сказанное мной матерное слово я готов перечислять в благотворительный фонд по 1000 рублей на благо детей. Внимательно следите за тем, что я говорю, и берите с меня пример», – заявил Петраков. Заинтриговал, честное слово.