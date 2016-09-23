Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «За проект «Стратегия-2030» РФС не заплатил ни копейки»

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал информацию, согласно которой РФС заплатил за разработку проекта развития футбола России «Стратегия-2030» 250 тысяч евро американской компании.

    «Да, действительно, разработкой «Стратегии-2030» занималась американская компания, они нам помогали. Информация, что РФС заплатил за эту программу 250 тысяч евро, не соответствует действительности. РФС не заплатил за нее ни копейки», – заявил глава РФС.

    Напомним, ранее Мутко заявил, что проект был одобрен в первом чтении.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2016 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 24 сентября 2016, 08:20

      А кто заплатил? Пиндосы даже стратегию развала российского футбола не станут делать бесплатно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Саладин 23 сентября 2016, 22:43

      Мудак МуДко. Больше ничего сказать, не могу...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 сентября 2016, 19:52

      А без "наших партнёров за рубежом" разработать нельзя. Чего недостаёт? Ума, денег, знаний и практики. Да он явно не на своём месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 23 сентября 2016, 19:45

      Вы чё - ДОЛБОНАВТЫ !!! В России нельзя разработать и принять стратегию развития ? Мутко для меня - УМЕР как человек как личность со всеми регалиями !!! ЧЁ больше некуда было обратиться - только загнивающая америка ? Совсем с кедра упали ?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12324

      Вомбат 23 сентября 2016, 19:17

      "занималась американская компания, они нам помогали...РФС не заплатил им ни копейки». Это возможно только в одном случае - разработкой программы развития футбола в России занималось ЦРУ. Этой конторе что больше делать нечего? Не верю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      user3618 23 сентября 2016, 18:16

      Всё, не хочу читать это го...вно, закрыли тему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 17:46

      Пендосы часом не стратегию развития американского футбола подсунули Мудку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 сентября 2016, 16:31

      А зачем америкосов привлекали к этому проекту,они в футболе совсем не разбираются.С Германией бы, и сотрудничали до конца...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич > Юрий Крутько 23 сентября 2016, 18:00

      Ну кстати МЛС огромнейший шаг за последние лет 10 сделал. Куча новых стадионов, инвестиций, посещаемость очень высокая.
      И опыт США еще интересен тем, что это так же огромная страна и у них почти все команды - местные, в лиге нет суперклубов мирового масштаба, посещаемость они за 15 лет увеличили на 40% и сейчас это в среднем более 20 тысяч человек на матче.

      Ну и то что компания американская вообще ни о чем не говорит - за ней могут стоять люди из европейского футбола, которые решили строить там бизнес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 23 сентября 2016, 15:59

      Мутко иди сходи на красную площадь и встань в очередь,там уже больше ста человек за Айфон 7 выстроились.У тебя наверное ещё 6ой до сих пор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 сентября 2016, 15:56

      Да, они ещё и америкосам поручили... Какие дол..оёбы... Ладно бы они сами в футболе хоть как-то бы разбирались.... Плюс, добавить сюда ещё особенную "любовь" америкосов к нашим, вот и получается что этой программой можно просто подтиреться в самых неприличных местах...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11