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    Исполком РФС одобрил проект «Стратегия-2030»

    Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что исполком РФС одобрил проект развития футбола России «Стратегия-2030». Проект предполагает изменение лимита на легионеров, обозначает требования на количество молодых игроков в заявках клубов РФПЛ и показатели, которых должен добиться российский футбол в ближайшие 14 лет.

    «По стратегии – это серьезный документ, сегодня первое чтение было. Мы его одобрили», – заявил Мутко.

    Отметим, что ранее стало известно, что «Стратегия-2030» была разработана в США.

    Источник: ТАСС

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    23.09.2016 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 23 сентября 2016, 15:31

      Ясное дело, не один лямчик отбашляли!

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