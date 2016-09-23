Мутко: «За проект «Стратегия-2030» РФС не заплатил ни копейки»

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал информацию, согласно которой РФС заплатил за разработку проекта развития футбола России «Стратегия-2030» 250 тысяч евро американской компании.

«Да, действительно, разработкой «Стратегии-2030» занималась американская компания, они нам помогали. Информация, что РФС заплатил за эту программу 250 тысяч евро, не соответствует действительности. РФС не заплатил за нее ни копейки», – заявил глава РФС.

Напомним, ранее Мутко заявил, что проект был одобрен в первом чтении.