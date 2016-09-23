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  • Мутко: «За проект «Стратегия-2030» РФС не заплатил ни копейки»

Мутко: «За проект «Стратегия-2030» РФС не заплатил ни копейки»

23 сентября 2016, 14:00
22

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал информацию, согласно которой РФС заплатил за разработку проекта развития футбола России «Стратегия-2030» 250 тысяч евро американской компании.

«Да, действительно, разработкой «Стратегии-2030» занималась американская компания, они нам помогали. Информация, что РФС заплатил за эту программу 250 тысяч евро, не соответствует действительности. РФС не заплатил за нее ни копейки», – заявил глава РФС.

Напомним, ранее Мутко заявил, что проект был одобрен в первом чтении.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (22)
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андрей андреев
1474629002
Я так понял,что деньги уже спиз*или?
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a-rakhmatov
1474631586
Мутко опять звездит, .......что американцы лохи без денег написали стратегию?!
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FanatSerj
1474632554
Вот это то и печалит, что РФС ни за что не платит, только народные или ворованные-народные деньги умеет пилить.
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Kulimen
1474635264
Все пошло в карман президенту РФС
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ivanthebest
1474635415
Да, они ещё и америкосам поручили... Какие дол..оёбы... Ладно бы они сами в футболе хоть как-то бы разбирались.... Плюс, добавить сюда ещё особенную "любовь" америкосов к нашим, вот и получается что этой программой можно просто подтиреться в самых неприличных местах...
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Legioner-05
1474635584
Мутко иди сходи на красную площадь и встань в очередь,там уже больше ста человек за Айфон 7 выстроились.У тебя наверное ещё 6ой до сих пор
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user3618
1474643819
Всё, не хочу читать это го...вно, закрыли тему.
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Вомбат
1474647430
"занималась американская компания, они нам помогали...РФС не заплатил им ни копейки». Это возможно только в одном случае - разработкой программы развития футбола в России занималось ЦРУ. Этой конторе что больше делать нечего? Не верю!
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Polilux
1474649128
Вы чё - ДОЛБОНАВТЫ !!! В России нельзя разработать и принять стратегию развития ? Мутко для меня - УМЕР как человек как личность со всеми регалиями !!! ЧЁ больше некуда было обратиться - только загнивающая америка ? Совсем с кедра упали ?
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+50/-50
1474649576
А без "наших партнёров за рубежом" разработать нельзя. Чего недостаёт? Ума, денег, знаний и практики. Да он явно не на своём месте.
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