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    «Стратегию-2030» разработали в США за 250 тысяч евро

    Общенациональную программу развития футбола в России до 2030 года «Стратегия-2030», которую сегодня должен утвердить исполком РФС, разработали в США. Проект подготовила и выполнила всемирно известная «Бостонcкая консалтинговая группа» (BCG). За работу РФС заплатил американцам 250 тысяч евро, что соответствует примерно 18 миллионам рублей по текущему курсу.

    Напомним, что с инициативой запуска «Стратегии-2030» 8 декабря 2015 года выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018». Приоритетными направлениями проекта были обозначены рост числа занимающихся футболом в стране и высокие результаты сборной России на крупнейших турнирах, включая домашний чемпионат мира.

    Источник: Life

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    23.09.2016 13:00
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +483

      headdevil 23 сентября 2016, 23:20

      Если кто не знает, для правительства РФ PR-компанию делает тоже американское агентство.

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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 23 сентября 2016, 22:55

      фамилия говорит все за него!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 23 сентября 2016, 22:04

      трындец!!!!!!!!!!!!а что еще сказать!!!!!!нет ума считай калека..всем привет от импортозаместителей и партнеров из за океана

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      Рейтинг: +527

      трениришко 23 сентября 2016, 20:45

      Вот оно импортозамещение, в Китае Мудко расстреляли бы.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 сентября 2016, 17:25

      "Стратегия-2040" - миллион долларов США (евро уже не будет, а ЕС сдохнет);
      "Стретегия-2050" - два миллиона швейцарских франков (ФРС обанкротится);
      "Стратегия-2060" - сто пудов зерна (мир уже на натуральном обмене);
      "Стретегия-2070" - ... о заказчике ничего не известно...
      Лишь всемирно известную «Бостонcкую консалтинговую группу» (BCG) обошли стороной все мировые катаклизмы, ибо она умеет ВСЁ ДЕЛАТЬ ИЗ ВОЗДУХА!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 23 сентября 2016, 20:36

      "Пока живут на свете дураки"...из воздуха нам делать ТО,с руки)))

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 16:07

      ой позорище! Американцы нам программу разрабатывают! У нас что, своих ясных умов в стране мало?!

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      Рейтинг: -50

      Зенит Оле Оле Оле > Зенит оле оле ола 23 сентября 2016, 17:52

      брат-дегенерат

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Зенит оле оле ола 23 сентября 2016, 22:48

      время покажет

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 15:50

      Мириканцы нам великую страну развалили, санкциями гнуть пытаются, лимпияд лишают, терь еще и соккером по кумполу! Это кем жеж надо быть, штоб основному мировому паразиту башлять за заведомо (дык ежу ж понятно!) гиблую концепцию?
      Хотел было дописать: "Ну, тупые! Задорнова на них нет".
      Но вовремя понял, что тупость здесь лишь ширма для собственного обогащения.

      -2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 17:10

      эт точно мудков

      -1
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 23 сентября 2016, 15:31

      Это переходит все границы разумного! Платить такие огромные деньги, чтобы люди со стороны придумали тебе программу развития. Какие же мудаки у нас в Правительстве, да и везде, где только малейшая толика власти есть, сидят. Людям в СВОЕЙ стране приходится выживать и перебиваться на мизерные зарплаты, при этом работая без выходных и отпусков, чтобы шайка дебилов отваливала за бугор бабло, при этом не забывая набить собственные карманы. Уроды и лицемеры управляют государством под названием Российская Федерация, а страна Россия страдает

      4
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 > Зенит оле оле ола 24 сентября 2016, 01:05

      Да при чём тут "майдания", свободы, олигархи, Европа... Дело в том, что у нас полно светлых умов, людей, реально желающих сдвинуть с мёртвой точки закоснелую систему, изменить к лучшему современный уклад. Но почему-то никто не хочет слушать грамотных и образованных людей, а лишь видят целью присосаться к бюджету, "распилить" и прочее. Мой вопрос вряд ли волнует только меня: "Почему в такой огромной и могучей стране, всеми нами любимой, правят бал не достойные и адекватные люди, а те, кто умело попку подставил в нужный момент?"

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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 23 сентября 2016, 14:39

      Подумаешь 250 тысяч,кокоше на ночь всего лишь!))

      -2
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      Рейтинг: +160

      veltrener > Suvorov51 23 сентября 2016, 17:02

      Кокорин это ты?)

      2
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 23 сентября 2016, 14:04

      Страна в порядке,Мутко в достатке!))))Дебилы!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Andrei1984 23 сентября 2016, 14:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не понял,а "дебилы" в чём?

      -5
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      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > андрей андреев 23 сентября 2016, 14:37

      Ну если ты не понял значит такой же дебил!!!! За страну великих умов американцы придумали как развить футбол !!! И интересно подвох в чем ?! )))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Rtu 23 сентября 2016, 14:49

      Это ты не понял.
      "Страна в порядке,Мутко в достатке!))))Дебилы" -в чём? В упадке? В накладке? В прокладке? В чём?
      Для умных.Это была шутка! А обзываться не надо,не хорошо

      -3
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