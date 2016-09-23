«Стратегию-2030» разработали в США за 250 тысяч евро

Общенациональную программу развития футбола в России до 2030 года «Стратегия-2030», которую сегодня должен утвердить исполком РФС, разработали в США. Проект подготовила и выполнила всемирно известная «Бостонcкая консалтинговая группа» (BCG). За работу РФС заплатил американцам 250 тысяч евро, что соответствует примерно 18 миллионам рублей по текущему курсу.

Напомним, что с инициативой запуска «Стратегии-2030» 8 декабря 2015 года выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018». Приоритетными направлениями проекта были обозначены рост числа занимающихся футболом в стране и высокие результаты сборной России на крупнейших турнирах, включая домашний чемпионат мира.