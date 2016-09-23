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«Стратегию-2030» разработали в США за 250 тысяч евро

23 сентября 2016, 13:00
35

Общенациональную программу развития футбола в России до 2030 года «Стратегия-2030», которую сегодня должен утвердить исполком РФС, разработали в США. Проект подготовила и выполнила всемирно известная «Бостонcкая консалтинговая группа» (BCG). За работу РФС заплатил американцам 250 тысяч евро, что соответствует примерно 18 миллионам рублей по текущему курсу.

Напомним, что с инициативой запуска «Стратегии-2030» 8 декабря 2015 года выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018». Приоритетными направлениями проекта были обозначены рост числа занимающихся футболом в стране и высокие результаты сборной России на крупнейших турнирах, включая домашний чемпионат мира.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (35)
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андрей андреев
1474625734
" Стратегию 2030" разработали американцы,развитие детского футбола -немцы,А мы что придумали? Бабло на футболе мыть?
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трениришко
1474626294
вот уроды, гнать всех на хуй
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каа
1474626407
Типа в америке лучше знают наш футбол...наши регионы...нашу инфраструктуру...((( тогда вопрос : - А вы по что кушаете "свой хлеб" ?????
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FanatSerj
1474627021
Позорище то похлеще Кокорина с Мамаевым, но это же так раскручивать не будут и Мутко переизберут в РФС, а хорошему надо на кол посадить.
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Igreks
1474627121
смотрите дальше Зомби-ТВ))) Гуссо
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Legioner-05
1474627482
Зачем тогда нам навязывают,что американцы плохие парни,вобщем стыд и срам.Сами не можем уже разобраться в своих проблемах без посторонних лиц.
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ufos73
1474628130
Еще ввести не успели, а уже провалили... Пишите новую )))
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Андрей32
1474633876
Это переходит все границы разумного! Платить такие огромные деньги, чтобы люди со стороны придумали тебе программу развития. Какие же мудаки у нас в Правительстве, да и везде, где только малейшая толика власти есть, сидят. Людям в СВОЕЙ стране приходится выживать и перебиваться на мизерные зарплаты, при этом работая без выходных и отпусков, чтобы шайка дебилов отваливала за бугор бабло, при этом не забывая набить собственные карманы. Уроды и лицемеры управляют государством под названием Российская Федерация, а страна Россия страдает
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474635034
Мириканцы нам великую страну развалили, санкциями гнуть пытаются, лимпияд лишают, терь еще и соккером по кумполу! Это кем жеж надо быть, штоб основному мировому паразиту башлять за заведомо (дык ежу ж понятно!) гиблую концепцию? Хотел было дописать: "Ну, тупые! Задорнова на них нет". Но вовремя понял, что тупость здесь лишь ширма для собственного обогащения.
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cska-62
1474640722
"Стратегия-2040" - миллион долларов США (евро уже не будет, а ЕС сдохнет); "Стретегия-2050" - два миллиона швейцарских франков (ФРС обанкротится); "Стратегия-2060" - сто пудов зерна (мир уже на натуральном обмене); "Стретегия-2070" - ... о заказчике ничего не известно... Лишь всемирно известную «Бостонcкую консалтинговую группу» (BCG) обошли стороной все мировые катаклизмы, ибо она умеет ВСЁ ДЕЛАТЬ ИЗ ВОЗДУХА!
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