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  • Лепехин – о Зиньковском в «Спартаке»: «Такое бывает: человек сидит в топ-клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно»

Лепехин – о Зиньковском в «Спартаке»: «Такое бывает: человек сидит в топ-клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно»

Бывший зенитовец Константин Лепехин прокомментировал ситуацию Антона Зиньковского в «Спартаке».

  • Игрок вскоре вернется в «Крылья Советов» на правах аренды.
  • «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
  • За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.

«У Зиньковского были очень яркие матчи, когда он выходил на замену, голы важные забивал. Жалко, когда российский футболист мало играет, тем более яркий игрок. Но Зиньковский нестабильный. Мне кажется, играть в «Спартаке» шансов у него мало. К тому же Станкович занервничал, когда в интервью его спросили про Зиньковского. Значит, у игрока проблемы с доверием.

Зиньковский понимает ситуацию лучше всех. Он предполагает уже, сколько он будет играть за «Спартак», нужно ли ему это. Мы вот за него переживаем, думаем, как бы ему побольше поиграть, а он, может, уже и от футбола устал. Может, он просто готов сидеть в «Спартаке». Такое ведь часто бывает, когда человек просто сидит в топовом клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно. Это лучше, чем поехать в Воронеж и работать с утра до вечера, причeм ещe после этого не побеждать», – сказал Лепехин.

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Источник: Legalbet

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16.02.2025 10:51
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Комментарии (10)
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FCSpartakM
1739692510
сидит в топовом клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно. Карьера Ерохина в зените
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FROLL007
1739703020
Попортили Зиньку мантрами в секте.
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alefreddy
1739714681
сбагрили тперь Хлусевича с Игнатовым пора
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