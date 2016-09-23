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    Бердыев: «Нам генетически передалась любовь к футболу»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев уверен, что Россию можно назвать футбольной страной. Напомним, что недавно эту тему поднял Леонид Слуцкий, который не согласен с мнением, что Россия – футбольная страна.

    «Меня задели высказывания уважаемых мной людей, что Россия — нефутбольная страна. Тот, кто не сеял, никогда не увидит всходов. На всей территории России плодородная почва, даже там, где большую часть времени холодно. Можно привести множество примеров великих игроков с Урала и из Сибири. Нужно верить и работать.

    Татарстан считался нефутбольной республикой. Тогда, несколько лет назад, президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев сказал: «Мы сможем!» И что мы видим сейчас? Уже другой девиз: «Мы смогли!» Правда, при этом нужно понимать, что это промежуточный этап для достижения новых высот. И снова девиз: «Мы сможем!»

    В наследство мы получили футбольную державу с многочисленной армией болельщиков и игроков. Нам генетически передалась любовь к футболу, и мы обязаны передать эту любовь в еще большем объеме, чем получили, следующему поколению. Передать так, как любовь к балету, театру, симфонической музыке. Если бы великие руководители Гергиев, Спиваков, Джигарханян, Михалков смирились с тем, что у нас в стране после развала СССР всe плохо, и уехали работать за границу, разве был бы сейчас возросший интерес ко всему, чем они занимаются?

    Некоторые говорят, что сейчас другое время, но разве в Германии, Испании, Англии и Италии не другое время? Почему там растут таланты, как грибы? Разве наши дети хуже? Или, может, генетика не та? Нет, если наши дети делают что-то не так, значит виноваты мы, в нас дело. Это мы смирились, это мы ищем оправдание нашему бездействию. Я могу привести тысячи примеров, где в областях, в районах энтузиасты сами за свои деньги строят поля, тренируют детей, как могут, потому что любят футбол и хотят, чтобы дети выросли великими игроками», — выразил свою точку зрения Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 10:10
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 23 сентября 2016, 20:29

      К сожалению для многих тренеров - воспитание своих команд со школьной скамьи заканчивается разбегаловом перспективных пацанов по всей стране, идут учиться и работать. Мало кто делает ставку на футбол, как главное в своей жизни... У нас есть ВВУЗы, ВУЗы, армия. Мы - не Бразилия, и никогда ей не станем в футболе. Подумайте...С ув.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2016, 17:14

      Как же можно вырастить молодежь, если все "бабло" Гинер, Федун, Газпром, РЖД и областные администрации, тратящие последние деньги спонсоров на Африку, Румынию, Сербию, Албанию, Бразилию не обращают внимания на свои спортивные школы, которые должны пополнять клуб! Получается, что у нас бестолку тратятся деньги (копеечки) на содержание спортивных интернатов, потому, что выпускники в своих клубах даже на скамейку запасных не попадут! У нас из спортивного футбола сделали футбол-шоу, где главные лица легионеры, а российские футболисты публику не соберут, значит и не...... тратиться на своих воспитанников!

      -2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 23 сентября 2016, 15:27

      Спасибо,Курбан Бекиевич за мнение!

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 23 сентября 2016, 14:56

      У Слуцкого таких генов нет

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 23 сентября 2016, 14:10

      Курбан Бекиевич, возвращайтесь на поле!
      Ваших эмоций после забитых голов не хватает.

      4
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 23 сентября 2016, 13:36

      Если Слуцкий так думал, то он не имел право это говорить, он же был тренер сборной и фк цска, он должен проповедовать футбол, звать мальчишек заниматься футболом, а он наоборот! Дурак что ли? А Курбан Бекиевич молодец, поддерживаю на 100 %

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 сентября 2016, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен со всем,кроме Михалкова в списке.Сбитый лётчик.Последние фильмы ужасны.Только тянет деньги из бюджета.А вообще должен сидеть в тюрьме за избиение малолетнего пацана.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > андрей андреев 23 сентября 2016, 14:17

      А я соглашусь с вами, да, как актер не плох, а как режиссер что-то не впечатляет

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 23 сентября 2016, 12:45

      Уважуха!!!

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 23 сентября 2016, 12:42

      Слуц просто пустышка

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka > Mi6 23 сентября 2016, 14:09

      раскрученная пустышка

      -1
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 23 сентября 2016, 12:36

      Сочненько и как-то эмоционально сказал! Если не написали бы, что это Бердыев говорил, вряд ли поверил бы!

      3
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