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Бердыев: «Нам генетически передалась любовь к футболу»

23 сентября 2016, 10:10
28

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев уверен, что Россию можно назвать футбольной страной. Напомним, что недавно эту тему поднял Леонид Слуцкий, который не согласен с мнением, что Россия – футбольная страна.

«Меня задели высказывания уважаемых мной людей, что Россия — нефутбольная страна. Тот, кто не сеял, никогда не увидит всходов. На всей территории России плодородная почва, даже там, где большую часть времени холодно. Можно привести множество примеров великих игроков с Урала и из Сибири. Нужно верить и работать.

Татарстан считался нефутбольной республикой. Тогда, несколько лет назад, президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев сказал: «Мы сможем!» И что мы видим сейчас? Уже другой девиз: «Мы смогли!» Правда, при этом нужно понимать, что это промежуточный этап для достижения новых высот. И снова девиз: «Мы сможем!»

В наследство мы получили футбольную державу с многочисленной армией болельщиков и игроков. Нам генетически передалась любовь к футболу, и мы обязаны передать эту любовь в еще большем объеме, чем получили, следующему поколению. Передать так, как любовь к балету, театру, симфонической музыке. Если бы великие руководители Гергиев, Спиваков, Джигарханян, Михалков смирились с тем, что у нас в стране после развала СССР всe плохо, и уехали работать за границу, разве был бы сейчас возросший интерес ко всему, чем они занимаются?

Некоторые говорят, что сейчас другое время, но разве в Германии, Испании, Англии и Италии не другое время? Почему там растут таланты, как грибы? Разве наши дети хуже? Или, может, генетика не та? Нет, если наши дети делают что-то не так, значит виноваты мы, в нас дело. Это мы смирились, это мы ищем оправдание нашему бездействию. Я могу привести тысячи примеров, где в областях, в районах энтузиасты сами за свои деньги строят поля, тренируют детей, как могут, потому что любят футбол и хотят, чтобы дети выросли великими игроками», — выразил свою точку зрения Бердыев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Слуцкий Леонид
Комментарии (28)
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vgarakh
1474614931
Высказывание мудрого, опытного человека.
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luke-c1
1474614945
Вот разница между Слуцким и Бердыевым. На самом деле у нас в стране много блату и часто все решает административный ресурс. Талантам не дают развиваться
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SAvoSH
1474614945
что за ...?
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El_Chori
1474615059
Бекиич как всегда: говорит мало но по делу! #Respect
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15112007
1474615159
Слова того, для кого Барселона - семечки.
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sprint5
1474615820
прошло время когда в каждом дворе играли в футбол
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Юрий Крутько
1474617096
Умнейший человек!Не убавить,не прибавить...Все в точку!
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a-rakhmatov
1474619060
Бердыев профессионал и он делом доказал, что можно добиться успеха даже при низком уровне финансирования)))
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meiram
1474621617
Отлично! Очень мудрое высказывание Курбана Бекиевича! Крепкого здоровья и удачи умному специалисту своего дела! Браво!
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FanatSerj
1474622405
Несгибаемая воля у человека! Которая подпитывает и его коллективы. Вот это я понимаю человек любит футбол и он настоящий патриот своей страны.
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