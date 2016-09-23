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    Ловчев обвинил Гинера в двойных стандартах

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на критику в свой адрес со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера.

    «Не так давно в Общественной палате были слушания программы Газзаева. Присутствовали депутаты, функционеры, тренеры, в недавнем прошлом футболисты. И Бердыев, кстати, тоже был.

    Один из депутатов сказал тогда, что Ловчев правильно высказывается в «Советском спорте» о футболе, ни с кем не заигрывает. После этого слово взял Гинер и сказал, что из-за таких, как Ловчев, критикующего наш футбол, у нас на матчи и не ходит народ.

    Хотел бы Гинеру ответить. Евгений Леннорович, может, народ перестает ходить на футбол из-за того, что команда то не хочет ехать в Иркутск, то вторым составом едет в Красноярск? Да, в среду на матче «Енисея» было много людей, но они не увидели основной состав ЦСКА.

    Может, на футбол не идут, потому что тренеры все время ссылаются на усталость футболистов? И вылетают на первой же стадии вместе со «Спартаком» и «Ростовом».

    Не ваш ли тренер, Евгений Леннорович, отваживает от стадионов болельщиков, заявляя, что у нас не футбольная страна и что игроки в сборной… сами знаете, кто.

    Не кажется ли вам, что это двойные стандарты? Когда спартаковец заявляет, то он против футбола. А когда работник вашего клуба, то все нормально», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.09.2016 11:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 сентября 2016, 00:12

      Гинер - Зло!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 сентября 2016, 23:03

      Гинер чрезвычайно сильно любит свой клуб,поэтому, не всегда объективен.Но Евгений Леннорович очень много сделал для развития футбола в России...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 23 сентября 2016, 23:03

      люди за 20000 ебашут день и ночь а они за лямы устают и плачут!!! на кол этих хуесосов

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 сентября 2016, 21:37

      Не надо оскорблять наш братский еврейский народ! При товарище СТАЛИНЕ они внесли коллосальный вклад в развитие СССР! Каганович , Капица, Сахаров , Патон и многие многие другие....

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 сентября 2016, 21:26

      Отшил, и по делу.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2016, 17:02

      Актуально!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ловчев вздует Гинера!

      -4
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      Рейтинг: +128

      shmag 23 сентября 2016, 14:21

      вот тут в самую точку,особенно про болел и недобор на стадионах

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 23 сентября 2016, 14:16

      Удивительно отчего гинера по сию пору ни в чем не обвиняет прокуратура ....

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 23 сентября 2016, 13:55

      и Серафимыча не трогайте..это классный футболист был..и в футболе он разбирается отлично..

      4
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