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    Супер Виталий, стадион «Зенита», Smolneslabii и еще 5 талисманов для ЧМ-2018


    4.3
    Голосов: 4
    23.09.2016 19:50
    Сегодня ФИФА откроет голосование за талисман чемпионата мира в России, в котором участвуют персонажи кот, тигр и волк. «Бомбардир» предлагает более подходящие варианты.

    Многие болельщики удивлены, что среди возможных талисманов ЧМ-2018 нет медведя. Символ, который, по некоторым данным, появился из язвительных карикатур англичан, устоялся в медиапространстве. В голосовании медведь не участвует, видимо, потому что уже был символом двух Олимпийских игр в России. Мы решили добавить медведя, который точно победит.

    Если брать современных героев, российский спорт — это Виталий Мутко. Министр умудряется совмещать несколько постов, сражается с критикой, провалами на крупных турнирах и противниками лимита в футболе.

    Символ подготовки к ЧМ-2018 — стадион на Крестовском острове.

    Паспорта с гербом РФ и прежде были на вес золота в русском футболе, а теперь стали волшебной палочкой, которая позволяет осуществлять трансферы на уровне сборных. Гилерме, Нойштедтер, Фернандес, Жоаозиньо — собери их всех!

    Федор Смолов раньше чаще попадал в мемы, чем мячом в ворота. Теперь это один из лучших игроков страны и пример того, что, даже если ты проинстаграмил несколько лет карьеры, всегда есть шанс вернуться в спорт.

    Краснодар — один из самых футбольных городов страны, где уже есть новый современный стадион. Краснодар не увидит матчей чемпионата мира. Зато играть будут в Сочи и Саранске. Подсолнух — символ солнечного города, где очень любят семечки.

    Кубок мира будет праздником. А праздновать мы умеем!

    Символ гостеприимства — стул. Почему-то во Франции владельцы кафе и ресторанов старались убрать эти предметы интерьера подальше от русских фанатов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 сентября 2016, 20:52

      Если серьезно, то без медведя действительно не то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 23 сентября 2016, 19:50

      А где же Тарасов в майке с Путиным.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 сентября 2016, 17:23

      Крестовский вне конкуренции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 сентября 2016, 17:00

      а где же красивые биты и кастеты для гостей.. не стулом единым живет русский человек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 23 сентября 2016, 15:56

      лопыреву забыли поместить на красный фон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 23 сентября 2016, 15:37

      Мутко однозначно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Sylpheed 23 сентября 2016, 14:39

      Я за стул!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Sylpheed 23 сентября 2016, 15:06

      И я

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 23 сентября 2016, 14:38

      Прикольно получилось +

      1
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