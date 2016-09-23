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  • Супер Виталий, стадион «Зенита», Smolneslabii и еще 5 талисманов для ЧМ-2018

Супер Виталий, стадион «Зенита», Smolneslabii и еще 5 талисманов для ЧМ-2018

Многие болельщики удивлены, что среди возможных талисманов ЧМ-2018 нет медведя. Символ, который, по некоторым данным, появился из язвительных карикатур англичан, устоялся в медиапространстве. В голосовании медведь не участвует, видимо, потому что уже был символом двух Олимпийских игр в России. Мы решили добавить медведя, который точно победит.

Если брать современных героев, российский спорт — это Виталий Мутко. Министр умудряется совмещать несколько постов, сражается с критикой, провалами на крупных турнирах и противниками лимита в футболе.

Символ подготовки к ЧМ-2018 — стадион на Крестовском острове.

Паспорта с гербом РФ и прежде были на вес золота в русском футболе, а теперь стали волшебной палочкой, которая позволяет осуществлять трансферы на уровне сборных. Гилерме, Нойштедтер, Фернандес, Жоаозиньо — собери их всех!

Федор Смолов раньше чаще попадал в мемы, чем мячом в ворота. Теперь это один из лучших игроков страны и пример того, что, даже если ты проинстаграмил несколько лет карьеры, всегда есть шанс вернуться в спорт.

Краснодар — один из самых футбольных городов страны, где уже есть новый современный стадион. Краснодар не увидит матчей чемпионата мира. Зато играть будут в Сочи и Саранске. Подсолнух — символ солнечного города, где очень любят семечки.

Кубок мира будет праздником. А праздновать мы умеем!

Символ гостеприимства — стул. Почему-то во Франции владельцы кафе и ресторанов старались убрать эти предметы интерьера подальше от русских фанатов.

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Комментарии (9)
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МЯСО87
1474630703
Прикольно получилось +
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Sylpheed
1474630790
Я за стул!
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Тим2015
1474634269
Мутко однозначно
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shmag
1474635405
лопыреву забыли поместить на красный фон
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кошмарик
1474639244
а где же красивые биты и кастеты для гостей.. не стулом единым живет русский человек!
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bset
1474640630
Крестовский вне конкуренции
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МУМИЁ
1474649447
А где же Тарасов в майке с Путиным.)))
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Тraumtanzеr
1474653160
Если серьезно, то без медведя действительно не то.
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