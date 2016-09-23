Супер Виталий, стадион «Зенита», Smolneslabii и еще 5 талисманов для ЧМ-2018

Многие болельщики удивлены, что среди возможных талисманов ЧМ-2018 нет медведя. Символ, который, по некоторым данным, появился из язвительных карикатур англичан, устоялся в медиапространстве. В голосовании медведь не участвует, видимо, потому что уже был символом двух Олимпийских игр в России. Мы решили добавить медведя, который точно победит.

Если брать современных героев, российский спорт — это Виталий Мутко. Министр умудряется совмещать несколько постов, сражается с критикой, провалами на крупных турнирах и противниками лимита в футболе.

Символ подготовки к ЧМ-2018 — стадион на Крестовском острове.

Паспорта с гербом РФ и прежде были на вес золота в русском футболе, а теперь стали волшебной палочкой, которая позволяет осуществлять трансферы на уровне сборных. Гилерме, Нойштедтер, Фернандес, Жоаозиньо — собери их всех!

Федор Смолов раньше чаще попадал в мемы, чем мячом в ворота. Теперь это один из лучших игроков страны и пример того, что, даже если ты проинстаграмил несколько лет карьеры, всегда есть шанс вернуться в спорт.

Краснодар — один из самых футбольных городов страны, где уже есть новый современный стадион. Краснодар не увидит матчей чемпионата мира. Зато играть будут в Сочи и Саранске. Подсолнух — символ солнечного города, где очень любят семечки.

Кубок мира будет праздником. А праздновать мы умеем!

Символ гостеприимства — стул. Почему-то во Франции владельцы кафе и ресторанов старались убрать эти предметы интерьера подальше от русских фанатов.