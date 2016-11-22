Глушаков, Смолов, Вернблум и другие супергерои 14-го тура РФПЛ

Герой – Денис Глушаков («Спартак»)

За мгновение до того, что сделал на последней минуте капитан «Спартака», было впору выделять лишь Гаджи Гаджиева, чья тактика почти остановила лидера чемпионата. На поле же 22 человека отыграли неплохо, но не более того: «Спартак» старался и попыток не бросал, «Амкар» же умело оборонялся и в штрафную соперника практически не пускал. Промес, забивший пермякам четыре гола в пяти матчах, был непохож на себя после травмы, остальные сделали что могли. Ругать было некого и не за что, хвалить, особо, тоже. У «Амкара» лишь в первом тайме был супермомент, но после перерыва стало ясно: безрадостную гостевую серию с одной лишь победой в 14 матчах пермский клуб продлит, а «Спартак» снова не пропустит. 0:0 «Амкар» вполне устраивало, для красно-белых же – не критично, но и не желательно.

А потом на 91-й минуте капитан красно-белых просто взял и заколотил лучший гол сезона, а «Спартак» досрочно выиграл первый круг чемпионата России. Вот такой теперь он, «Спартак» – слегка удачливый, весьма настойчивый и временами непривычно безжалостный. Больше половины побед добыто со счетом 1:0, и все абсолютно по делу. Солидно, стильно и уже совсем по-новому.

Герой – Артем Дзюба («Зенит»)

Встреча второй и последней команд РФПЛ получилась крайне напряженной еще и из-за того, что ошибку Анюкова в начале матча здорово использовал Паскуато – «Крылья» быстро повели в счете, но первый тайм проиграли из-за двух навесов Мака – один из них замкнул Дзюба, другой – собственный защитник Родич, игравший за «Зенит» не так давно. После перерыва у самарцев были моменты чтобы сравнять счет, но вместо гола и напряженной концовки – привезли себе пенальти, когда на Дзюбе глупо сфолил Корниленко. Пострадавший с «точки» не ошибся.

«Зенит» не дал «Спартаку» оторваться больше чем на три очка и довел количество игр без поражений на «Петровском» уже до 20. «Крылья» же понравились, но с реализацией моментов настоящая беда. В том числе и это мешало добиться им больше одной победы в 17 предыдущих матчах РФПЛ.

Герой – Федор Смолов («Краснодар»)

С возвращением, бомбардир! Прострадав с травмой два месяца, Смолов вышел в перерыве скучнейшего матча «Краснодар» – «Урал». Можно добавить романтики и написать, что игра мгновенно перевернулась, но ничего подобного не было, просто при счете 1:0 он сделал то, что умеет – реализовал свой момент, да еще и сделал это очень изящно. Интересно, что первый удар в створ на двоих был нанесен лишь на 66-й минуте, но получился он роскошным – Газинский открыл счет, мощно пробив в девятку. Разгром довершил Жоаозиньо в ситуации, когда уральцы совсем уже бросили играть. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей, а «Урал» в первой игре под руководством Александра Тарханова не смог выбраться из зоны вылета.

Герой – Понтус Вернблум (ЦСКА)

Мы очень впечатлены победным голом Георгия Миланова в ворота тульского «Арсенала», тем более что кроме этого ЦСКА ничем особенным не выделялся. Но все внимание на себя оттянул Понтус Вернблум, который был выдвинут ближе к атаке и оброс какими-то дикими показателями за этот матч: нанес девять ударов, из которых ни одного в створ, собрал на себе аж восемь фолов, но при этом ужасно пасовал (всего 58% точных передач). Он и превратил этот матч из заурядного в хотя бы просто не скучный.

Тула не забила уже в шестом подряд домашнем матче, а безвыигрышную серию довела до 12 встреч. ЦСКА удалось впервые за четыре выезда не проиграть. На фоне жутких новостей о Романе Еременко – хоть какая-то радость.

Герой – Миха Мевля («Ростов»)

Традиционно невыносимо тяжело определять лучшего в матче со счетом 0:0, но тут победа за словенцем – по эффективности с ним вряд ли кто-либо сравнится: пять отборов, три перехвата, второе место после Наваса по точности передач среди всех участников игры. Между тем, от матча «Рубина» и «Ростова» ждали тактической борьбы, но и все же больше зрелища, а в итоге – безголевая ничья. Казанцы прервали серию из четырех домашних побед подряд, а «Ростов» все так же безмолвствует в гостях – четвертый кряду выезд без голов. В общем, самое интересное, пожалуй, происходило до игры: когда к Сердару Азмуну в гости пожаловало полсотни полицейских. На поле же в сражении между бывшей и нынешней командами Курбана Бердыева ожидалось увидеть нечто иное.

Герой – Игорь Денисов («Локомотив»)

Очень приличный матч бывшего капитана сборной России – лучший процент точных передач (89%), лишь два неточных длинных паса из 14 (!), пять классных отборов и еще ассист Касаеву, после удара которого «Локомотив» открыл счет в Оренбурге. Довести матч до победы не удалось – на исходе часа здорово забил Павел Нехайчик, а в последние полчаса на поле было больше борьбы, чем футбола. В итоге 1:1, «Локо» впервые за пять выездных матчей сумел забить, но уехал лишь с ничьей, оставшись на 11 месте в таблице. Зато хоть «Оренбург» к себе не подпустили – те же четыре очка разницы.

Герой – Виктор Гончаренко («Уфа»)

Четвертую из пяти побед команда Виктора Гончаренко одержала со счетом 1:0. Притом, лишь один из таких матчей попал под категорию – «забили и отбились», остальных соперников кроме «Спартака» уфимцы, по большому счету, переиграли по делу – воспользовались слабостью и аккуратно сыграли в защите. В Махачкале была добыта такая же фирменная победа Гончаренко – порядок во всех линиях и один из немногочисленных моментов, который был реализован: навесом Стоцкого воспользовался Ваньек. «Анжи» в этой игре ни одной голевой ситуации не создал и в третьем подряд матче не сумел забить. «Уфа» при этом провела десятую подряд «низовую» игру на выезде.

Герой – Валерий Петраков (главный тренер «Томи»)

При том финансовом хаосе, который настиг томский клуб в этом сезоне, еще набирать какие-то очки, а не лететь всем подряд с крупным счетом может только команда, у которой действительно есть хороший тренер. А по меркам нынешнего чемпионата России Валерий Петраков – весьма крепкая фигура. «Томь» не забила в четвертом матче подряд, но весьма аккуратно сыграла в Грозном, где умудрилась сдержать «Терек», который перед туром шел в тройке. Грозненцы же последний раз пропускали гол дома от «Томи» аж восемь лет назад. Статистику укрепили, только победы не добились, да и не слишком на нее наиграли, а Беким Балай отпустил Федора Смолова в списке бомбардиров.

Почему мы ждем следующего тура

На новенькую арену «Краснодара» наконец-то приедет топ-соперник в рамках РФПЛ – «Зенит». «Спартак» ожидает крайне тяжелый выезд в Грозный, где проиграл его санкт-петербургский конкурент. Любопытный матч ожидается на «Арене ЦСКА», где армейцы примут «Рубин». Сражение тренеров Бердыева и Врбы в матче «Ростов» – «Анжи» тоже обязано привлечь внимание.

Символическая сборная 14-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Три лучших гола

3 место – Павел Нехайчик («Оренбург»)

Откликнулся на подачу с фланга, пробив в касание и точно уложив мяч в дальний угол ворот «Локомотива».

2 место – Юрий Газинский («Краснодар»)

Удачно сыграл на отскоке, убрал защитника на замахе и нанес неотразимый удар в девятку ворот «Урала».

1 место – Денис Глушаков («Спартак»)

Еще раз о шедевре капитана «Спартака». Гол нереальной красоты в игре с «Амкаром».

Результаты 14-го тура:

«Арсенал» – ЦСКА – 0:1

«Рубин» – «Ростов» – 0:0

«Оренбург» – «Локомотив» – 1:1

«Анжи» – «Уфа» – 0:1

«Краснодар» – «Урал» – 3:0

«Спартак» – «Амкар» – 1:0

«Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1

«Терек» – «Томь» – 0:0

Расписание 15-го тура:

25 ноября (пятница): «Уфа» – «Оренбург»

26 ноября (суббота): «Амкар» – «Арсенал», ЦСКА – «Рубин», «Локомотив» – «Урал», «Терек» – «Спартак»

20 ноября (воскресенье): «Крылья Советов» – «Томь», «Ростов» – «Анжи», «Краснодар» – «Зенит»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 15-й тур дисквалифицированы: Малых, Андреев (оба – «Оренбург»), Куасси («Краснодар»), Идову («Амкар»)

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