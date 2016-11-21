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Александр Егоров (Саранск)
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Зенит - Крылья Советов

20.11.2016, Воскресенье, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 14 тур Зенит - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 14:30 Крылья Советов 0:2 Зенит
7 тур
29 августа, суббота 17:00 Зенит 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
24 марта, понедельник 19:00 Зенит 2:1 Крылья Советов
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Крылья Советов 1:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:0 Крылья Советов
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 18:15 Крылья Советов 2:5 Зенит
6 тур
24 апреля, воскресенье 16:45 Зенит 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
1 тур
13 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 0:1 Зенит
8 тур
10 мая, воскресенье 16:30 Зенит 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
24 августа, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:3 Зенит
5 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:30 Крылья Советов 1:3 Зенит
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 21 ноября 2016, 00:31

    хороший матч

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 20 ноября 2016, 21:19

    Мне вот интересно как полено смогли завалить? Оно же дерево!!!

    -2
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    Рейтинг: +1710

    Benifacto 20 ноября 2016, 21:05

    Какорин нулевой

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    Рейтинг: +32

    alex10001 > Benifacto 20 ноября 2016, 22:39

    Какорин - это диагноз

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    Рейтинг: +183

    сергей николаевич 20 ноября 2016, 20:53

    Если всё таки повезёт крыльям, то могут дожать зенит

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    Рейтинг: +709

    monser08 20 ноября 2016, 20:31

    Всё таки селекция у Зени на высоте, это ж надо подписать игрока(я про Родича) чтоб он через годы играя в другой команде помогал Зениту забивать голы, браво Зенит.

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    Рейтинг: +183

    сергей николаевич > monser08 20 ноября 2016, 20:41

    Да, у Зенита селекция на высоком уровне!

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 20 ноября 2016, 20:21

    Зенит ты лучший

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    Рейтинг: +5928

    Павелий 20 ноября 2016, 20:18

    А почему опять грек в воротах? Он же южанин, скамеку сильнее нагревает. Там от него пользы больше.

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    Рейтинг: +183

    сергей николаевич > Павелий 20 ноября 2016, 20:24

    ))))))))))))))любимчик, вот и стоит в воротах)))))))) Кержач в запасе)))))

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    Рейтинг: +183

    сергей николаевич 20 ноября 2016, 20:13

    Мдаааа, не устояли крылышки(((((

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    Рейтинг: +9

    m_schenker 20 ноября 2016, 20:02

    Самара пока нравится.Удачи!Если бы "неназываемый" не сравнял,все б в ажуре было)))

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    Рейтинг: +1390

    Taps 20 ноября 2016, 19:41

    Тренер, убери этих уродов - Лодыгина и Коко.

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    Рейтинг: +48

    MetaL0maN > Taps 20 ноября 2016, 19:43

    Да, лучше с защитой что-то делать... Ломбертса продавать нужно было, он очень жестко косячит.

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