Зенит - Крылья Советов

хороший матч
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|14:30
|Крылья Советов
|0:2
|Зенит
|7 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Зенит
|1:3
|Крылья Советов
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|14:30
|Крылья Советов
|0:2
|Зенит
|7 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Зенит
|1:3
|Крылья Советов
|22 тур
|24 марта, понедельник
|19:00
|Зенит
|2:1
|Крылья Советов
|10 тур
|25 сентября, среда
|18:15
|Крылья Советов
|1:4
|Зенит
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:30
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|9 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|Зенит
|21 тур
|20 августа, суббота
|18:15
|Крылья Советов
|2:5
|Зенит
|6 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:45
|Зенит
|3:0
|Крылья Советов
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|1 тур
|13 марта, суббота
|13:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|19 тур
|24 августа, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|0:3
|Зенит
|5 тур
|13 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|22 тур
|25 августа, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|1:3
|Зенит
|8 тур
|6 мая, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|21 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|4:1
|Крылья Советов
|6 тур
|23 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:0
|Зенит
|22 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|11 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|17 тур
|19 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Зенит
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|21 тур
|11 августа, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|7 тур
|28 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|13 тур
|19 июня, понедельник
|00:00
|Зенит
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|23 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|3:1
|Крылья Советов
|28 тур
|17 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|13 тур
|21 июня, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Зенит
|30 тур
|4 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|13 тур
|14 июня, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|33 тур
|25 октября, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|16 тур
|10 июля, среда
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 12 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 4 тур
|12 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
хороший матч
Мне вот интересно как полено смогли завалить? Оно же дерево!!!
Если всё таки повезёт крыльям, то могут дожать зенит
Всё таки селекция у Зени на высоте, это ж надо подписать игрока(я про Родича) чтоб он через годы играя в другой команде помогал Зениту забивать голы, браво Зенит.
Зенит ты лучший
Мдаааа, не устояли крылышки(((((
Самара пока нравится.Удачи!Если бы "неназываемый" не сравнял,все б в ажуре было)))