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    В холле отеля «Ростова» находятся около 50 сотрудников правоохранительных органов

    Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал о ситуации в отеле в Казани, где остановились ростовчане. Напомним, работники следственных органов за несколько часов до матча против «Рубина» явились в гостиницу для проведения следственных действий по «делу Азмуна».

    «В холле около 50 сотрудников правоохранительных органов. Кто в форме, кто в штатском. Стоят группами. Мы не знаем, что эти люди здесь делают. Они располагаются и на этажах отеля», – сказал Бодылевский.

    Матч состоится сегодня в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2016 16:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +176

      gencha19 18 ноября 2016, 18:41

      Казань будут брать.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 ноября 2016, 18:40

      Россия,ты меня удивляешь всё больше и больше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 18:39

      Я сначала подумал, что руководство Рубина за растрату и отмывку 40 млн. баксов народных средств пришли брать, а оказывается опять на Ростов наезд, мля! Где моя любимая зенитка, что на аватаре....? Щас применю!

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 ноября 2016, 17:40

      Дикость.

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      Рейтинг: +11358

      alp 18 ноября 2016, 17:12

      во как спартак боится конкурентов )) на Зенит наехать кишка тонка, так давай ростовчан топтать...

      3
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > alp 18 ноября 2016, 18:40

      Зенит суперзенитчики охраняют вроде меня. С суперзенитками. Вмиг разнесем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 18 ноября 2016, 17:11

      Блин. Кинокомедия. Не смешите людей "Рубин". Такое впечатление идет спец. операция. Там что 50 сотрудникам правоохранительных органов делать больше не чего? В Казани полный порядок? .... Жесть!!!

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 ноября 2016, 17:06

      ОМОН, СОБР, все с автоматами и в масках. Они там кино снимают что ли? Полудурки. Рубин вляпался, а теперь и не знают как разгрести. Шакалы!

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 ноября 2016, 17:02

      Короче! "Рубин" снять с чемпионата! В ФНЛ! Если криминальные наезды при помощи непонятно уже давно чьих "органов" эти уроды устраивают прямо в день матча!!!
      Если не остановить этот беспредел, будет только хуже! Завтра лидеров ведущих команд начнут на выезде по "обезьянникам" на ночь рассовывать! И пить давать только водичку с кокаином!

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 ноября 2016, 17:00

      А 50 то зачем, преступники в Казани перевелись, делать нечего.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 ноября 2016, 16:43

      Цирк Шапито! Такое ощущение, что особо опасного преступника штурмовать собрались

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