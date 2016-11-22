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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Ахмат - Томь

21.11.2016, Понедельник, 19:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 14 тур Ахмат - Томь Молодежные команды: 1 - 4
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
8 декабря, воскресенье 16:30 Ахмат 2:0 Томь
14 тур
26 октября, суббота 12:30 Томь 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
14 апреля, суббота 14:00 Томь 3:0 Ахмат
33 тур
3 марта, суббота 14:00 Ахмат 1:0 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
30 июля, суббота 15:30 Томь 0:1 Ахмат
3 тур
4 апреля, понедельник 18:00 Ахмат 2:0 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
2 октября, суббота 18:30 Ахмат 1:0 Томь
9 тур
6 мая, четверг 12:00 Томь 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 20:40 Ахмат 4:0 Томь
7 тур
2 мая, суббота 11:30 Томь 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 13:30 Томь 2:0 Ахмат
8 тур
3 мая, суббота 16:30 Ахмат 1:3 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Томь 2:0 Ахмат
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 22 ноября 2016, 08:06

    слабовато ребята, дома надо выигрывать...

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    Рейтинг: +93

    Borz1 21 ноября 2016, 21:08

    Козлы

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    Рейтинг: +93

    Borz1 21 ноября 2016, 21:05

    Позор для Терека

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