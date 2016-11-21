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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Томь
Ахмат - Томь: обзор матча 21 ноября 2016
Ахмат
21.11.2016, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Томь
90'
+3
Желтая карточка
С. Самодин
90'
+1
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Дудиев
Замена
А. Мбенг
️️️️
Ф. Пирис
80'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
О. Роши
78'
75'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Попов
Замена
Р. Мирзов
️️️️
М. Митришев
73'
66'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Касьян
53'
Желтая карточка
А. Дудиев
36'
Желтая карточка
А. Касьян
32'
Желтая карточка
К. Ковальчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Томь
1
Антон Коченков
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
5
Мохаммади
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
19
Иванов
22
Пирис
14
Кузяев
21
Роши
95
Митришев
9
Балай
3-2-2-1-2
1
Коченков
8
Дудиев
2
Жиров
85
Яблонски
9
Комбаров
44
Тишкин
32
Баляйкин
8
Ковальчук
18
Попов
19
Касьян
72
Голышев
21
Роши
37
Грозав
37
Грозав
21
Роши
22
Пирис
11
Мбенг
11
Мбенг
22
Пирис
95
Митришев
27
Мирзов
27
Мирзов
95
Митришев
18
Попов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
18
Попов
19
Касьян
22
Самодин
22
Самодин
19
Касьян
8
Дудиев
9
Погребняк
9
Погребняк
8
Дудиев
Остались в запасе
Ахмат
Томь
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Алексей Солосин
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Томь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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