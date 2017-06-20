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    Петраков: «Томь» расформирована не будет, я собираюсь остаться»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков исключил расформирование команды. Как отметил специалист, вопрос по финансированию клуба уже решается.

    «После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный – финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.

    Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в «Томи» — как только юристы подготовят мой контракт с «Томью», я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили – на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, ее огласят», — сказал Петраков.

    «Томь» по итогам прошедшего сезона покинула РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Lav571 20 июня 2017, 21:05

      Судя по всему и ФНЛ задача будет не вылететь8(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 17:27

      Если Томь останется В ФНЛ . Респект Петракову !

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