Петраков: «Томь» расформирована не будет, я собираюсь остаться»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков исключил расформирование команды. Как отметил специалист, вопрос по финансированию клуба уже решается.

«После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный – финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.

Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в «Томи» — как только юристы подготовят мой контракт с «Томью», я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили – на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, ее огласят», — сказал Петраков.

«Томь» по итогам прошедшего сезона покинула РФПЛ.