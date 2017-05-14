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Петраков: «Эта «Томь» – не пионерский отряд»

14 мая 2017, 14:23
11

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после матча 28-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) выразил недовольство работой комментаторов, которые назвали его подопечных пионеротрядом.

Напомним, томский клуб минувшей зимой из-за финансовых проблем расстался с ведущими игроками и на их место пригласил футболистов молодежной команды.

«Полностью не согласен с тем, как выразились комментаторы телеканала «Наш футбол». Это не пионерский отряд под моим управлением. Нужно немного разбираться в футболе. То, что было в марте и то, что сейчас, две большие разницы.

Если они хоть немного в футболе понимают и нормально к команде относятся, нужно какие-то выводы делать. Нужно адекватно к команде относиться и вести себя достойно, а не освещать на всю страну какие-то свои мысли и домыслы», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Петраков Валерий
Комментарии (11)
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семёнычев
1494761377
не обижайся Юрич..... это они любя, ведь пионер ВСЕГДА ГОТОВ!!! в любом случае, ПИОНЕРОМ БЫТЬ ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ ПЕНСИОНЕРОМ!!! ТОМЬ МОЛОДЦЫ!!!!
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вместе с ЦСКА
1494761631
Томь молодцы!
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chempion_cska
1494761826
Так они и есть "пионеры", однако.
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Супермачо
1494762312
"Пионерским отрядом" называли чемпионский состав-96, так что это сравнение - комплимент. Да и против правды здесь нет ничего. Состав действительно пионерский с несколькими октябрятами. Молодцы, играют неплохо. Если бы этот состав пару лет наигрывали, то на вылет они бы точно не стояли. Может стоит многим клубам задуматься и большинство своих легионеров послать нах...
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shinnik
1494763205
«Полностью,бл., не согласен с тем, как выразились ё.....ые комментаторы телеканала «Наш футбол». Это не пионерский отряд.бл.., под моим управлением. Нужно,бля.., немного разбираться в футболе. То, бл..,что,бл.. было в марте и то, бл..,что сейчас, две,бл.., большие разницы.." Полный..текст.
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RedWhiteFans2
1494767601
Томь - команда которая отсутствие опыта и профессионализма компенсирует огромным желанием играть и учиться играть в футбол и рвать жилы чтоб как раз не выглядеть пионеротрядом. И у них это здорово получается. Благодаря таким сильным аутсайдерам, уровень нашего чемпионата становиться только выше и лучше. Обижать ребят не надо. Сами то из себя эти губошлёпы микрофона как правило ничего не представляют.
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батог
1494769657
Мне игра Томи со Спартаком понравилась. Не растащили бы команду за лето, тогда и шанс вернуться в ФПЛ будет уже в следующем сезоне.
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Mahone
1494770517
Томь должна вернуться в Премьер Лигу,команда добротая,молодежи много,будщее есть у команды,сохранить тренера надо
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OfaZavr
1494774525
Прав Валерий Юрьевич! Томь хорошо играет.
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dok66
1494780930
Валерий Юрьевич правильно высказался насчет комментов телеканала . Парни же слушают эти комменты, и понятно , что им неприятно . Это мы в наших комментариях можем их называть "пионерами" , причем без всякого унижения , а именно с уважением . Парни молодцы , что не тушуются ни перед кем !
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