Петраков: «Эта «Томь» – не пионерский отряд»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после матча 28-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) выразил недовольство работой комментаторов, которые назвали его подопечных пионеротрядом.

Напомним, томский клуб минувшей зимой из-за финансовых проблем расстался с ведущими игроками и на их место пригласил футболистов молодежной команды.

«Полностью не согласен с тем, как выразились комментаторы телеканала «Наш футбол». Это не пионерский отряд под моим управлением. Нужно немного разбираться в футболе. То, что было в марте и то, что сейчас, две большие разницы.

Если они хоть немного в футболе понимают и нормально к команде относятся, нужно какие-то выводы делать. Нужно адекватно к команде относиться и вести себя достойно, а не освещать на всю страну какие-то свои мысли и домыслы», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».