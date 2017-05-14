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    Петраков: «Эта «Томь» – не пионерский отряд»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после матча 28-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) выразил недовольство работой комментаторов, которые назвали его подопечных пионеротрядом.

    Напомним, томский клуб минувшей зимой из-за финансовых проблем расстался с ведущими игроками и на их место пригласил футболистов молодежной команды.

    «Полностью не согласен с тем, как выразились комментаторы телеканала «Наш футбол». Это не пионерский отряд под моим управлением. Нужно немного разбираться в футболе. То, что было в марте и то, что сейчас, две большие разницы.

    Если они хоть немного в футболе понимают и нормально к команде относятся, нужно какие-то выводы делать. Нужно адекватно к команде относиться и вести себя достойно, а не освещать на всю страну какие-то свои мысли и домыслы», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 14:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 19:55

      Валерий Юрьевич правильно высказался насчет комментов телеканала . Парни же слушают эти комменты, и понятно , что им неприятно . Это мы в наших комментариях можем их называть "пионерами" , причем без всякого унижения , а именно с уважением . Парни молодцы , что не тушуются ни перед кем !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 18:08

      Прав Валерий Юрьевич! Томь хорошо играет.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 17:01

      Томь должна вернуться в Премьер Лигу,команда добротая,молодежи много,будщее есть у команды,сохранить тренера надо

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 мая 2017, 16:47

      Мне игра Томи со Спартаком понравилась. Не растащили бы команду за лето, тогда и шанс вернуться в ФПЛ будет уже в следующем сезоне.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 мая 2017, 16:13

      Томь - команда которая отсутствие опыта и профессионализма компенсирует огромным желанием играть и учиться играть в футбол и рвать жилы чтоб как раз не выглядеть пионеротрядом. И у них это здорово получается. Благодаря таким сильным аутсайдерам, уровень нашего чемпионата становиться только выше и лучше.
      Обижать ребят не надо. Сами то из себя эти губошлёпы микрофона как правило ничего не представляют.

      2
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 14 мая 2017, 15:23

      некоторые ребята еще школьники, ничего обидного.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 мая 2017, 15:00

      «Полностью,бл., не согласен с тем, как выразились ё.....ые комментаторы телеканала «Наш футбол». Это не пионерский отряд.бл.., под моим управлением. Нужно,бля.., немного разбираться в футболе. То, бл..,что,бл.. было в марте и то, бл..,что сейчас, две,бл.., большие разницы.."

      Полный..текст.

      4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 мая 2017, 14:45

      "Пионерским отрядом" называли чемпионский состав-96, так что это сравнение - комплимент. Да и против правды здесь нет ничего. Состав действительно пионерский с несколькими октябрятами. Молодцы, играют неплохо. Если бы этот состав пару лет наигрывали, то на вылет они бы точно не стояли. Может стоит многим клубам задуматься и большинство своих легионеров послать нах...

      4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 мая 2017, 14:37

      Так они и есть "пионеры", однако.

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 мая 2017, 14:33

      Томь молодцы!

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