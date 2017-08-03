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  • Писарев: «Панацея от всех бед в российском футболе – прозрачный бюджет»

Писарев: «Панацея от всех бед в российском футболе – прозрачный бюджет»

3 августа 2017, 11:16

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев назвал главные беды российского футбола. По его мнению – это прямое госфинансирование, неоправданно высокие зарплаты футболистов и отсутствие конкуренции. Писарев уверен, что с этим можно бороться, в том числе за счет прозрачности бюджета.

– Вас не коробят разговоры, что «Олимпиец» – преемник «Волги» – клуба, который расформировали, а долги игрокам и тренерам так и не отдали?

– Если бы это происходило только в Нижнем Новгороде… Такие примеры в России сплошь и рядом. Многие клубы погибают, умирают. Не одну «Волгу» постигла такая участь. Это действительно головная боль нашего футбола. Расформирование «Волги» – это серьезный удар по имиджу города.

– Недавно вы заявили, что главное зло отечественного футбола – государственное финансирование. Неужели считаете, что в России возможны только частные команды? И как тот же «Олимпиец» будет выступать без денежной поддержки властей?

– Прямое госфинансирование как таковое уже мало где существует. Да, невозможно содержать клуб без привлечения финансовых структур региона. Но главное здесь другое. Футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать их! Ведь мы постоянно задаемся вопросом: почему наши ребята не востребованы за границей? И все сваливаем на лимит.

– А он здесь не причем?

– Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло. Из-за них никто никуда и не хочет уезжать.

– Потолок зарплат – панацея от всех бед?

– Панацея – прозрачный бюджет. Вот у Галицкого, допустим, все понятно, все под контролем. То же самое должно быть и в других клубах. Почему многие не проходят финансовый fair play? Агентские дела и все остальное… Очень много всего. Должно быть четкое прозрачное финансирование. Нужно понимать, откуда появляются такие зарплаты. Тогда жизнь заставит наших футболистов уезжать в серьезные чемпионаты, а не в Чехию и Финляндию, где сложно прогрессировать. Еще хочу сказать об одной важной вещи.

– Какой?

– Мы в футболе не экспортеры, а импортеры. В хоккее у нас все с точностью да наоборот. Нас нельзя сравнивать ни с Бельгией, ни с Португалией, ни с Бразилией. Мы ближе всего к США, привлекаем иностранных футболистов. Но проблема заключается в том, что в Америке за поход на стадион на условного Дель Пьеро люди могут заплатить 1000 долларов! Представляете?! У нас же на данный момент население не настолько платежеспособно.

– Давайте о зарплатах в ФНЛ. Валерий Петраков сказал, что максимальный оклад в «Томи» – 300 тысяч рублей в месяц. А в «Олимпийце»?

– В ФНЛ другая беда. Люди в целом получают не завышенные зарплаты, но нет стабильного финансирования. Большие задержки…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Нижний Новгород Краснодар Томь Петраков Валерий Писарев Николай Галицкий Сергей
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