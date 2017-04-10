Петраков: «Рад, что «Томь» играла до конца в матче с «Рубином» и сумела сравнять счет»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков дал комментарий после домашнего матча 22-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:2). По словам специалиста, он доволен, что футболисты томичей не опустили рук и продолжили играть после второго пропущенного мяча, что в итоге вылилось в ничью.

«В чем наш секрет? Играем с хорошей самоотдачей. Мы удачно повели в первом тайме, но потом опять совершили ошибку, которую можно было избежать. Но я рад, что ребята играли до конца. Даже когда проигрывали, они сумели найти момент и свести матч к ничьей.

Если сравнивать нашу первую игру, с «Ростовом», и сегодняшнюю, то сдвиги, конечно, есть. Я ребятами доволен, они начинают прибавлять и в организации, и в дисциплине, а это сейчас самое важное.

Что касается двух пенальти в наши ворота, то я не уверен, что первый пенальти был. Игра голкипера Мелихова? Сашка хороший мальчик, растет, у него хорошие перспективы на будущее», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».