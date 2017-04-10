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    Петраков: «Рад, что «Томь» играла до конца в матче с «Рубином» и сумела сравнять счет»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков дал комментарий после домашнего матча 22-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:2). По словам специалиста, он доволен, что футболисты томичей не опустили рук и продолжили играть после второго пропущенного мяча, что в итоге вылилось в ничью.

    «В чем наш секрет? Играем с хорошей самоотдачей. Мы удачно повели в первом тайме, но потом опять совершили ошибку, которую можно было избежать. Но я рад, что ребята играли до конца. Даже когда проигрывали, они сумели найти момент и свести матч к ничьей.

    Если сравнивать нашу первую игру, с «Ростовом», и сегодняшнюю, то сдвиги, конечно, есть. Я ребятами доволен, они начинают прибавлять и в организации, и в дисциплине, а это сейчас самое важное.

    Что касается двух пенальти в наши ворота, то я не уверен, что первый пенальти был. Игра голкипера Мелихова? Сашка хороший мальчик, растет, у него хорошие перспективы на будущее», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 17:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 10 апреля 2017, 21:45

      могут же...а то дайте,да дайте бабла-команда загибается..

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 апреля 2017, 21:27

      Томь еще по сопротивляется!

      0
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      Рейтинг: +240

      gambler35 10 апреля 2017, 19:42

      Петраков-молодец, хорошо с пацанами работает. Не каждому дано!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2017, 17:57

      оказывается можно играть и без легионеров может тогда вообще они не нужны

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