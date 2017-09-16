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    Петраков: «Томь» играет бездарно. Так продолжаться не может»

    Главный тренер томской «Томи» после матча 14 тура ФНЛ против московского «Спартака-2» (1:2) признался, что этот матч был в исполнении сибиряков бездарным. По мнению специалиста, так продолжаться не может.

    «Какие тут могут быть комментарии? Наверное, нужно мне прежде всего попросить извинения у наших болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Не хочу кого-то из футболистов обвинять – выигрывает и проигрывает команда. А уж кто как играл… Болельщики у нас достаточно опытные люди, могут разобраться. Но наша игра в обороне – это тихий ужас.

    Как началась эта белиберда с матча с «Тамбовом», когда мы сами себе сделали неудачный результат, так сегодня и продолжилась. Но там мы хотя бы не уступили по движению, по организации. А сегодня второй тайм просто провалили.

    Вина полностью лежит на мне. Наверное, какой-то разговор с руководством будет. Так продолжать нельзя. Выводы какие-то надо делать», – считает Петраков.

    «Томь» идет на 12 месте турнирной таблицы.

    Источник: ФНЛ

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    16.09.2017 20:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:27

      Тренируй лучче!

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    • ...
      Рейтинг: +62

      nik33 16 сентября 2017, 22:46

      Валерий добрый вечер.Болел за вас когда Вы ещё играли за Московское Торпедо.И вот читаю Ваше интервью.Скажите а кого Вы обвиняете что в руководимой Вами команде...провал в обороне.(с Ваших же слов).Вы опытный тренер со стажем значит Вам надо как то продумать вопросы игры в обороне и как то довести это до молодых игроков команды.Вместо этого Вы выносите так сказать сор из избы...точнее из команды и говорите что надо решать вопрос на уровне руководства.Как то всё это странно.Удачи клубу.Томь уважаем.Сибиряки!

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