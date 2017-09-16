Петраков: «Томь» играет бездарно. Так продолжаться не может»

Главный тренер томской «Томи» после матча 14 тура ФНЛ против московского «Спартака-2» (1:2) признался, что этот матч был в исполнении сибиряков бездарным. По мнению специалиста, так продолжаться не может.

«Какие тут могут быть комментарии? Наверное, нужно мне прежде всего попросить извинения у наших болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Не хочу кого-то из футболистов обвинять – выигрывает и проигрывает команда. А уж кто как играл… Болельщики у нас достаточно опытные люди, могут разобраться. Но наша игра в обороне – это тихий ужас.

Как началась эта белиберда с матча с «Тамбовом», когда мы сами себе сделали неудачный результат, так сегодня и продолжилась. Но там мы хотя бы не уступили по движению, по организации. А сегодня второй тайм просто провалили.

Вина полностью лежит на мне. Наверное, какой-то разговор с руководством будет. Так продолжать нельзя. Выводы какие-то надо делать», – считает Петраков.

«Томь» идет на 12 месте турнирной таблицы.