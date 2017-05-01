Петраков рассчитывает на эмоции, желание и самоотдачу в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил шансы своей команды в предстоящем матче 25-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита». По его словам, томичи готовы показать достойный футбол, не обращая внимания на чемпионскую гонку.

«Мы понимаем, что наш сегодняшний соперник выше нас по всем компонентам и имеет больше шансов одержать победу. Нам нужно просто стараться, выходить и играть. Больше думаю не о чьих-то судьбах, которыми можно вершить, а о своей команде. Хочется, чтобы она провела достойный матч, за который не стыдно будет посмотреть в глаза болельщикам.

Для молодых ребят – вполне возможно. Все-таки многих зенитовцев они видели только по телевизору (смеется). Теперь же придется играть. Будут лишние эмоции, желание и самоотдача. На это и надеюсь. А для меня же это обычный матч. Хоть и понимаю, что играем с одним из лидеров российского футбола», – сказал Петраков

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Зенит» состоится в понедельник, 1 мая, в 13:00 по московскому времени.