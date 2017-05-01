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    Петраков рассчитывает на эмоции, желание и самоотдачу в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил шансы своей команды в предстоящем матче 25-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита». По его словам, томичи готовы показать достойный футбол, не обращая внимания на чемпионскую гонку.

    «Мы понимаем, что наш сегодняшний соперник выше нас по всем компонентам и имеет больше шансов одержать победу. Нам нужно просто стараться, выходить и играть. Больше думаю не о чьих-то судьбах, которыми можно вершить, а о своей команде. Хочется, чтобы она провела достойный матч, за который не стыдно будет посмотреть в глаза болельщикам.

    Для молодых ребят – вполне возможно. Все-таки многих зенитовцев они видели только по телевизору (смеется). Теперь же придется играть. Будут лишние эмоции, желание и самоотдача. На это и надеюсь. А для меня же это обычный матч. Хоть и понимаю, что играем с одним из лидеров российского футбола», – сказал Петраков

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Зенит» состоится в понедельник, 1 мая, в 13:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    01.05.2017 09:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 мая 2017, 12:24

      За Томь сегодня Сибиряки,
      Да и за Зенит болеть не с руки.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 мая 2017, 11:56

      пять пенальти и Дзюба сделает рекорд в своей карьере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 мая 2017, 11:42

      у Валерия Юрьевича каждый матч- как последний....
      всё просто... любая команда по подбору игроков сильнее, но томские пацаны доказывают, что они футболисты, а не балетные...
      УДАЧИ ТОМЬ!!

      1
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 1 мая 2017, 11:11

      Удачи команде Валерия Петракова!

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 1 мая 2017, 11:08

      0-0

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 мая 2017, 10:06

      победы Томску!

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