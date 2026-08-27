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«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

27 августа 2026 9:32
Кристал Пэлас - Манчестер Сити
28 авг. 2026, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
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Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» пройдет 28 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Эвертону» (0:2), и пока не имеют очков. Гости, напротив, начали сезон с победы над «Борнмутом» (2:1) и с тремя баллами располагаются в верхней части таблицы. При этом «Манчестер Сити» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – девять матчей без поражений в одиннадцати последних. Сможет ли «Кристал Пэлас» прервать эту неудачную серию на своем поле, или «горожане» продолжат доминировать и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Кристал Пэлас» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Манчестер Сити». Команда выиграла три последних домашних матча, а в атаке демонстрирует неплохую результативность – в среднем 2,00 гола за последние пять игр, забивая в каждом из них. Однако оборона хозяев действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «Манчестер Сити» статистика удручающая – всего 13 побед в 60 матчах, а в последних пяти встречах они забили лишь два гола. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают надежду на гол, но против столь организованного соперника этого недостаточно.

«Манчестер Сити» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей Премьер-лиги, а в очных встречах с «Кристал Пэлас» не уступает в девяти из одиннадцати последних игр и забивает в восьми из десяти. В атаке «горожане» стабильны: они забивают в восемнадцати из двадцати последних матчей, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей небезупречна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. Это даeт «Кристал Пэлас» шанс на гол, но класс и доминирование в очных встречах делают «Манчестер Сити» явным претендентом на победу. В стартовом туре «горожане» обыграли «Борнмут» (2:1), а в Суперкубке Англии уступили «Арсеналу» (0:3). Тем не менее их уровень игры позволяет уверенно смотреть в будущее.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Кристал Пэлас» и их атакующий потенциал, «Манчестер Сити» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 60 очных матчах «Манчестер Сити» одержал 33 победы, «Кристал Пэлас» – 13, ещe 14 встреч завершились вничью. При этом «горожане» не проигрывают в девяти из одиннадцати последних игр против «Кристал Пэлас» и забивают в восьми из десяти. Текущая форма «Кристал Пэлас» дома – три победы подряд, но против «Манчестер Сити» эта серия часто прерывается. Гости также стабильны на выезде и редко уступают, что делает победу «Манчестер Сити» наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 4 (13%)
Ничьих - 5 (16%)
Побед - 23 (72%)
24
Забитых мячей
79
0.75
В среднем за матч
2.47
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
5 : 2
12.04.2025
Кристал Пэлас
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
07.12.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
28.08.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
3 : 0
13.05.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
14.12.2025
Манчестер Сити
Англия. Кубок, Финал
Кристал Пэлас
1 : 0
17.05.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
5 : 2
12.04.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
07.12.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
2 : 4
06.04.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
2 : 2
16.12.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
11.03.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
4 : 2
27.08.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
14.03.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
0 : 2
30.10.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
01.05.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4 : 0
17.01.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Сити
2 : 2
18.01.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
19.10.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
14.04.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
2 : 3
22.12.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
31.12.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Сити
5 : 0
23.09.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
5 : 0
06.05.2017
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кристал Пэлас
0 : 3
28.01.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
19.11.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Сити
4 : 0
16.01.2016
Кристал Пэлас
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
5 : 1
28.10.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
12.09.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
06.04.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Сити
3 : 0
20.12.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
27.04.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Сити
1 : 0
28.12.2013
Кристал Пэлас
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
0 : 2
27.08.2009
Манчестер Сити
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
0 : 2
27.08.2009
Манчестер Сити
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Райан Шерки
АП
33
Нико О'Райли
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Уилл Хьюз
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
12
Завьер Гозо
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Манчестер Сити
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
32
Айюб Буадди
АП
56
Райан МакАйду
ПВ
4-1-3-2
1
Хендерсон
3
Митчелл
6
Канвот
26
Ричардс
5
Томиясу
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
25
Халаили
9
Нкетиа
22
Ларсен
4-3-3
1
Доннарумма
3
Диаш
6
Гехи
24
Гвардиол
45
Хусанов
33
О'Райли
5
Андерсон
47
Фоден
9
Холанд
42
Семеньо
10
Шерки
22
Ларсен
29
Гессан
29
Гессан
22
Ларсен
9
Нкетиа
11
Макнил
11
Макнил
9
Нкетиа
10
Пино
12
Гозо
12
Гозо
10
Пино
5
Томиясу
5
Дисаси
5
Дисаси
5
Томиясу
25
Халаили
30
Мингеса
30
Мингеса
25
Халаили
24
Гвардиол
8
Ковачич
8
Ковачич
24
Гвардиол
5
Андерсон
32
Буадди
32
Буадди
5
Андерсон
45
Хусанов
22
Рейс
22
Рейс
45
Хусанов
33
О'Райли
61
61
33
О'Райли
10
Шерки
56
МакАйду
56
МакАйду
10
Шерки
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
19
Уилл Хьюз
ЦП
44
Вальтер Бенитес
ВР
27
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
30
Клаудио Эчеверри
АП
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
19
Уилл Хьюз
ЦП
44
Вальтер Бенитес
ВР
27
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
Остались в запасе
30
Клаудио Эчеверри
АП
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Шади Рияд
ЦЗ
Исмаила Сарр
ПВ
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Жереми Доку
ЦФ
Матеус Нуньес
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс гостей делают их фаворитами, несмотря на домашнюю поддержку хозяев. «Кристал Пэлас» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Сити» с форой (-1) с коэффициентом 2.07. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» состоится 28 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн.

2.07
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Кристал Пэлас
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