Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» пройдет 28 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Эвертону» (0:2), и пока не имеют очков. Гости, напротив, начали сезон с победы над «Борнмутом» (2:1) и с тремя баллами располагаются в верхней части таблицы. При этом «Манчестер Сити» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – девять матчей без поражений в одиннадцати последних. Сможет ли «Кристал Пэлас» прервать эту неудачную серию на своем поле, или «горожане» продолжат доминировать и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Кристал Пэлас» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Манчестер Сити». Команда выиграла три последних домашних матча, а в атаке демонстрирует неплохую результативность – в среднем 2,00 гола за последние пять игр, забивая в каждом из них. Однако оборона хозяев действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «Манчестер Сити» статистика удручающая – всего 13 побед в 60 матчах, а в последних пяти встречах они забили лишь два гола. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают надежду на гол, но против столь организованного соперника этого недостаточно.

«Манчестер Сити» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей Премьер-лиги, а в очных встречах с «Кристал Пэлас» не уступает в девяти из одиннадцати последних игр и забивает в восьми из десяти. В атаке «горожане» стабильны: они забивают в восемнадцати из двадцати последних матчей, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей небезупречна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в семи последних матчах. Это даeт «Кристал Пэлас» шанс на гол, но класс и доминирование в очных встречах делают «Манчестер Сити» явным претендентом на победу. В стартовом туре «горожане» обыграли «Борнмут» (2:1), а в Суперкубке Англии уступили «Арсеналу» (0:3). Тем не менее их уровень игры позволяет уверенно смотреть в будущее.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Кристал Пэлас» и их атакующий потенциал, «Манчестер Сити» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 60 очных матчах «Манчестер Сити» одержал 33 победы, «Кристал Пэлас» – 13, ещe 14 встреч завершились вничью. При этом «горожане» не проигрывают в девяти из одиннадцати последних игр против «Кристал Пэлас» и забивают в восьми из десяти. Текущая форма «Кристал Пэлас» дома – три победы подряд, но против «Манчестер Сити» эта серия часто прерывается. Гости также стабильны на выезде и редко уступают, что делает победу «Манчестер Сити» наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс гостей делают их фаворитами, несмотря на домашнюю поддержку хозяев. «Кристал Пэлас» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Сити» с форой (-1) с коэффициентом 2.07. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» состоится 28 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.