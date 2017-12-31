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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 31 декабря 2017
Кристал Пэлас
31.12.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Келли
90'
+4
Желтая карточка
Д. Панчеон
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
Желтая карточка
Я. Туре
79'
Желтая карточка
С. Агуэро
Желтая карточка
Й. Кабай
67'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
48'
45'
+6
Желтая карточка
Л. Сане
Желтая карточка
С. Данн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
24
Данн
27
Фосу-Менса
44
Ридевальд
19
Миливойевич
29
Кабай
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
5
Мангала
13
Данило
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
10
Сане
20
Силва
11
Де Брюйне
9
Жезус
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
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