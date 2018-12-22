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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 22 декабря 2018
Манчестер Сити
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
27'
И. Гюндоган
85'
К. Де Брюйне
33'
Д. Шлупп
35'
Э. Таунсенд
51'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
90'
+5
Замена
Д. Панчеон
️️️️
М. Майер
90'
+3
Желтая карточка
В. Гуаита
88'
Замена
Ж. Айю
️️️️
В. Заа
ГОЛ! 2:3!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Б. Силва
85'
80'
Желтая карточка
Д. МакАртур
75'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
69'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Ф. Делф
62'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Миливойевич
Замена
С. Агуэро
️️️️
Н. Отаменди
50'
45'
Желтая карточка
В. Заа
35'
ГОЛ! 1:2!
Э. Таунсенд
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ф. Делф
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
30
Отаменди
14
Ляпорт
6
Стоунз
2
Уокер
20
Гюндоган
18
Делф
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
9
Жезус
4-3-3
13
Гуаита
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
7
Майер
10
Заа
18
Делф
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
18
Делф
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
30
Отаменди
10
Агуэро
10
Агуэро
30
Отаменди
7
Майер
40
Панчеон
40
Панчеон
7
Майер
10
Заа
10
Айю
10
Айю
10
Заа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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