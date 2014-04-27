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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 27 апреля 2014
Кристал Пэлас
27.04.2014, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
4'
Э. Джеко
43'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
88'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
78'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Агуэро
Замена
Т. Инс
️️️️
Я. Боласи
73'
Желтая карточка
Д. Уорд
71'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Джером
69'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Шамах
69'
66'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
С. Данн
55'
43'
ГОЛ! 0:2!
Я. Туре
Пас отдал
С. Насри
33'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Д. Делэйни
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ОП
16
Джо Ледли
ОП
40
Джейсон Панчеон
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-2-2
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
5
Мариаппа
15
Йединак
16
Ледли
11
Боласи
40
Панчеон
35
Джером
27
Шамах
4-4-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Демичелис
11
Коларов
6
Хави Гарсия
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
10
Джеко
10
Агуэро
11
Боласи
10
Инс
10
Инс
11
Боласи
35
Джером
39
Мюррэй
39
Мюррэй
35
Джером
27
Шамах
34
Гэйл
34
Гэйл
27
Шамах
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
42
Туре
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
10
Агуэро
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Агуэро
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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