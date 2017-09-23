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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 23 сентября 2017
Манчестер Сити
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
5 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
44'
Л. Сане
51'
Р. Стерлинг
59'
Р. Стерлинг
79'
С. Агуэро
89'
Ф. Делф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
ГОЛ! 5:0!
Ф. Делф
Пас отдал
Д. Сильва
89'
ГОЛ! 4:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Л. Сане
79'
77'
Желтая карточка
Д. Шлупп
Желтая карточка
Л. Сане
75'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
С. Агуэро
59'
Желтая карточка
Данило
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Сильва
44'
Желтая карточка
Б. Менди
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
4-4-1-1
13
Хеннесси
27
Фосу-Менса
12
Сахо
24
Данн
15
ван Анхолт
20
Лофтус-Чик
19
Миливойевич
29
Кабай
27
Шлупп
25
Таунсенд
20
Бентеке
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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