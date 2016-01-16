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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 16 января 2016
Манчестер Сити
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
22'
Ф. Делф
41'
С. Агуэро
69'
С. Агуэро
84'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
90'
Желтая карточка
Й. Кабай
85'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
В. Заа
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Агуэро
85'
ГОЛ! 4:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
84'
80'
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. МакАртур
72'
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
69'
66'
Замена
М. Шамах
️️️️
К. Уикхэм
Замена
Я. Туре
️️️️
К. Ихеначо
57'
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Коларов
52'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Ихеначо
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Делф
Пас отдал
Д. Сильва
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
30
Отаменди
5
Сабалета
5
Фернандо
18
Делф
11
Де Брюйне
21
Сильва
17
Ихеначо
10
Агуэро
4-4-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
16
Ледли
11
МакАртур
29
Кабай
40
Панчеон
10
Заа
13
Уикхэм
11
Коларов
3
Клиши
3
Клиши
11
Коларов
10
Агуэро
16
Навас
16
Навас
10
Агуэро
17
Ихеначо
42
Туре
42
Туре
17
Ихеначо
10
Заа
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
10
Заа
11
МакАртур
77
Матч
77
Матч
11
МакАртур
13
Уикхэм
27
Шамах
27
Шамах
13
Уикхэм
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
13
Вилли Кабальеро
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 22:20)
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