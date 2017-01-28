Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 28 января 2017
Кристал Пэлас
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
43'
Р. Стерлинг
71'
Л. Сане
90'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Ледли
90'
90'
ГОЛ! 0:3!
Я. Туре
84'
Замена
Нолито
️️️️
Л. Сане
78'
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Сильва
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Д. Шлупп
76'
71'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
66'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Матч
65'
56'
Желтая карточка
Б. Санья
Желтая карточка
М. Келли
54'
Замена
Л. Реми
️️️️
К. Бентеке
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
36'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Д. Матч
30'
28'
Желтая карточка
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЛП
27
Джеффри Шлупп
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
АП
20
Матье Фламини
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
42
Яя Туре
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
18
Фабиан Делф
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
3
Нолито
ЦФ
3-4-2-1
13
Хеннесси
25
Уорд
5
Томкинс
16
Келли
27
Шлупп
16
Ледли
72
Ли Чхун-Ен
20
Фламини
77
Матч
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-2-3
13
Кабальеро
3
Санья
3
Клиши
4
Компани
11
Коларов
18
Делф
42
Туре
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
27
Шлупп
3
Фрайерс
3
Фрайерс
27
Шлупп
77
Матч
11
МакАртур
11
МакАртур
77
Матч
20
Бентеке
14
Реми
14
Реми
20
Бентеке
19
Стерлинг
16
Навас
16
Навас
19
Стерлинг
21
Сильва
5
Фернандо
5
Фернандо
21
Сильва
10
Сане
3
Нолито
3
Нолито
10
Сане
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
17:17
1
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
17:17
1
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+