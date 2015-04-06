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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 06 апреля 2015
Кристал Пэлас
06.04.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
34'
Г. Мюррэй
48'
Д. Панчеон
78'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Замена
Д. Гэйл
️️️️
В. Заа
88'
88'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фернандиньо
Замена
П. Суаре
️️️️
Я. Боласи
84'
Замена
Я. Саного
️️️️
Г. Мюррэй
83'
78'
ГОЛ! 2:1!
Я. Туре
77'
Замена
С. Насри
️️️️
Х. Навас
67'
Желтая карточка
М. Демичелис
66'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Д. Панчеон
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Панчеон
48'
Желтая карточка
Д. Делэйни
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ОП
11
Джеймс МакАртур
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
4-2-2-1-1
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
16
Келли
16
Ледли
11
МакАртур
11
Боласи
40
Панчеон
10
Заа
39
Мюррэй
3-3-1-1-2
1
Харт
3
Санья
2
Демичелис
4
Компани
16
Навас
5
Фернандиньо
3
Клиши
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
10
Агуэро
11
Боласи
27
Суаре
27
Суаре
11
Боласи
39
Мюррэй
9
Саного
9
Саного
39
Мюррэй
10
Заа
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Заа
16
Навас
14
Насри
14
Насри
16
Навас
10
Джеко
8
Лэмпард
8
Лэмпард
10
Джеко
5
Фернандиньо
20
Милнер
20
Милнер
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Селхарст Парк
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