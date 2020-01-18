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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 18 января 2020
Манчестер Сити
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
82'
С. Агуэро
87'
С. Агуэро
39'
Д. Тосун
90'
Фернандиньо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Фернандиньо
Замена
Родри
️️️️
Р. Стерлинг
89'
88'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Х. Ридевальд
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Менди
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Г. Жезус
82'
81'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Тосун
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
73'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Сильва
62'
Желтая карточка
Б. Менди
58'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Г. Кэхилл
26'
Желтая карточка
Ж. Айю
13'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
2
Канселу
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
21
Сильва
20
Силва
10
Агуэро
11
Де Брюйне
3-2-2-1-2
13
Гуаита
16
Келли
5
Томкинс
24
Кэхилл
8
Куяте
44
Ридевальд
11
МакАртур
16
МакКарти
10
Заа
23
Тосун
10
Айю
19
Стерлинг
16
Родри
16
Родри
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
21
Сильва
9
Жезус
9
Жезус
21
Сильва
44
Ридевальд
25
Уорд
25
Уорд
44
Ридевальд
23
Тосун
29
Уикхэм
29
Уикхэм
23
Тосун
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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