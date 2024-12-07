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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 07 декабря 2024
Кристал Пэлас
07.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
4'
Д. Муньос
56'
М. Лакруа
30'
Э. Холанд
68'
Р. Льюис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Желтая карточка
Э. Нкетиа
90'
+3
86'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Де Брюйне
84'
Вторая желтая
Р. Льюис
79'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Савиньо
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
И. Сарр
77'
Замена
Д. Девенни
️️️️
Э. Эзе
72'
70'
Желтая карточка
Р. Льюис
68'
ГОЛ! 2:2!
Р. Льюис
Пас отдал
Б. Силва
ГОЛ! 2:1!
М. Лакруа
Пас отдал
У. Хьюз
56'
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
Д. Муньос
Пас отдал
У. Хьюз
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
99
Чалоба
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
27
Муньос
19
Хьюз
8
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
1
Ортега
2
Уокер
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
27
Нуньес
20
Гюндоган
17
Савиньо
20
Силва
26
Де Брюйне
9
Холанд
10
Эзе
13
Девенни
13
Девенни
10
Эзе
7
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Сарр
26
Де Брюйне
10
Грилиш
10
Грилиш
26
Де Брюйне
17
Савиньо
11
Доку
11
Доку
17
Савиньо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
18
Даичи Камада
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
18
Даичи Камада
АП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
4
10
Офсайды
3
2
Количество передач
323
709
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.41
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Селхарст Парк
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