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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 19 октября 2019
Кристал Пэлас
19.10.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
41'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
90'
+1
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
С. Данн
️️️️
Д. Томкинс
83'
79'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Д. Сильва
Замена
К. Бентеке
️️️️
Л. Миливойевич
76'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Шлупп
55'
46'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Л. Миливойевич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
5
Томкинс
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
2-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
20
Силва
5
Томкинс
24
Данн
24
Данн
5
Томкинс
27
Шлупп
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Шлупп
19
Миливойевич
20
Бентеке
20
Бентеке
19
Миливойевич
11
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
11
Де Брюйне
21
Сильва
6
Стоунз
6
Стоунз
21
Сильва
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
30
Стефен Хендерсон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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