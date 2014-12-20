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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 20 декабря 2014
Манчестер Сити
20.12.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
51'
Д. Сильва
60'
Д. Сильва
81'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
89'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Д. Ледли
Замена
С. Синклейр
️️️️
С. Насри
89'
83'
Замена
Д. Томас
️️️️
Д. Панчеон
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Милнер
82'
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Милнер
81'
Желтая карточка
Д. Милнер
79'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Сильва
67'
65'
Замена
В. Заа
️️️️
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
А. Коларов
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
51'
Желтая карточка
А. Коларов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ОП
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-4-2-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
5
Мангала
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Сабалета
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
4-1-4-1
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
4
Хангеланд
25
Уорд
11
МакАртур
40
Панчеон
15
Йединак
16
Ледли
11
Боласи
22
Кэмпбелл
20
Милнер
5
Фернандо
5
Фернандо
20
Милнер
14
Насри
7
Синклейр
7
Синклейр
14
Насри
21
Сильва
8
Лэмпард
8
Лэмпард
21
Сильва
40
Панчеон
7
Томас
7
Томас
40
Панчеон
16
Ледли
10
Беннэн
10
Беннэн
16
Ледли
22
Кэмпбелл
10
Заа
10
Заа
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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