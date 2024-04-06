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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 06 апреля 2024
Кристал Пэлас
06.04.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Сити
3'
Ж. Матета
86'
О. Эдуард
13'
К. Де Брюйне
47'
Р. Льюис
66'
Э. Холанд
70'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
90'
+3
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
ГОЛ! 2:4!
О. Эдуард
Пас отдал
Д. Шлупп
86'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
У. Хьюз
82'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
75'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
75'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
74'
74'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Х. Альварес
74'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Родри
70'
ГОЛ! 1:4!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Родри
66'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
64'
Желтая карточка
Ж. Матета
62'
47'
ГОЛ! 1:2!
Р. Льюис
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Й. Гвардиол
45'
+2
Желтая карточка
Й. Гвардиол
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
А. Уортон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Махамаду Сусохо
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
4-3-1-2
1
Хендерсон
3
Митчелл
25
Уорд
2
Андерсен
27
Муньос
8
Лерма
20
Уортон
19
Хьюз
10
Эзе
10
Айю
14
Матета
4-1-3-2
1
Ортега
82
Льюис
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Стоунз
16
Родри
14
Бобб
26
Де Брюйне
10
Грилиш
19
Альварес
9
Холанд
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
19
Хьюз
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Хьюз
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
24
Гвардиол
95
Аканджи
95
Аканджи
24
Гвардиол
16
Родри
8
Ковачич
8
Ковачич
16
Родри
19
Альварес
27
Нуньес
27
Нуньес
19
Альварес
26
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
3
Офсайды
2
1
Количество передач
263
832
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.85
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
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