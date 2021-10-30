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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 30 октября 2021
Манчестер Сити
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
6'
В. Заа
88'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Галлахер
Пас отдал
М. Олисе
86'
Желтая карточка
В. Гуаита
85'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Грилиш
78'
Замена
Р. Марез
️️️️
Ж. Канселу
78'
73'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
О. Эдуард
65'
Желтая карточка
К. Галлахер
65'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
Замена
Д. Стоунз
️️️️
К. Де Брюйне
59'
Желтая карточка
Эдерсон
45'
+6
Желтая карточка
Б. Силва
45'
+5
Красная карточка
Э. Ляпорт
45'
+2
27'
Желтая карточка
Ж. Айю
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Заа
Пас отдал
К. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
10
Грилиш
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
20
Силва
4-1-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
29
Эдуард
26
Де Брюйне
6
Стоунз
6
Стоунз
26
Де Брюйне
10
Грилиш
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Грилиш
2
Канселу
26
Марез
26
Марез
2
Канселу
29
Эдуард
27
Шлупп
27
Шлупп
29
Эдуард
8
Куяте
17
Олисе
17
Олисе
8
Куяте
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
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Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
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Лига Европы, 5 тур
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- : -
26.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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