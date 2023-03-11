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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 11 марта 2023
Кристал Пэлас
11.03.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
78'
Э. Холанд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
+3
89'
Замена
К. Уокер
️️️️
Д. Стоунз
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
80'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Айю
80'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Холанд
78'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Б. Силва
Замена
Д. Уорд
️️️️
Н. Клайн
71'
65'
Желтая карточка
Н. Аке
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Л. Миливойевич
61'
59'
Желтая карточка
Р. Диаш
58'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Ф. Фоден
Желтая карточка
Л. Миливойевич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
27
Шлупп
6
Локонга
19
Миливойевич
10
Заа
17
Олисе
10
Айю
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
28
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
17
Клайн
25
Уорд
25
Уорд
17
Клайн
19
Миливойевич
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Миливойевич
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
6
Стоунз
2
Уокер
2
Уокер
6
Стоунз
20
Силва
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
19
Альварес
47
Фоден
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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