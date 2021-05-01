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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 01 мая 2021
Кристал Пэлас
01.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
57'
С. Агуэро
59'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Таунсенд
82'
Желтая карточка
Ш. Куяте
81'
Замена
Ж. Матета
️️️️
К. Бентеке
67'
67'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Фернандиньо
59'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Х. Ридевальд
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Менди
Желтая карточка
Л. Миливойевич
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
3-2-1-3-1
13
Гуаита
3
Митчелл
24
Данн
25
Уорд
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Заа
10
Эзе
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
15
Аке
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
14
Торрес
19
Стерлинг
9
Жезус
10
Агуэро
44
Ридевальд
27
Шлупп
27
Шлупп
44
Ридевальд
25
Таунсенд
10
Айю
10
Айю
25
Таунсенд
20
Бентеке
14
Матета
14
Матета
20
Бентеке
5
Фернандиньо
47
Зинченко
47
Зинченко
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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