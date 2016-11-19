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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 19 ноября 2016
Кристал Пэлас
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
66'
К. Уикхэм
39'
Я. Туре
83'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
86'
Замена
Фернандо
️️️️
С. Агуэро
Замена
Б. Сако
️️️️
М. Келли
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
Я. Туре
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
К. Бентеке
81'
Желтая карточка
К. Уикхэм
79'
67'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Нолито
ГОЛ! 1:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
В. Заа
66'
62'
Желтая карточка
Нолито
62'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Э. Таунсенд
45'
39'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
Нолито
37'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
29
Йоан Кабай
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
5
Фернандиньо
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
5
Томкинс
16
Келли
11
МакАртур
29
Кабай
10
Заа
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-2-2-2
1
Браво
3
Санья
30
Отаменди
4
Компани
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
3
Нолито
10
Агуэро
20
Бентеке
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
20
Бентеке
16
Келли
20
Сако
20
Сако
16
Келли
25
Таунсенд
13
Уикхэм
13
Уикхэм
25
Таунсенд
4
Компани
5
Сабалета
5
Сабалета
4
Компани
10
Агуэро
5
Фернандо
5
Фернандо
10
Агуэро
3
Нолито
21
Сильва
21
Сильва
3
Нолито
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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