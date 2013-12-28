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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 28 декабря 2013
Манчестер Сити
28.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
66'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Сильва
89'
81'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Б. Беннэн
80'
Желтая карточка
Д. Делэйни
76'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Я. Боласи
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Милнер
75'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Навас
66'
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Боята
55'
Замена
С. Насри
️️️️
Фернандиньо
55'
34'
Замена
М. Шамах
️️️️
К. Джером
33'
Травма
К. Джером
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
28
Дедрик Боята
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
2
Джонатан Парр
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ОП
25
Джоэл Уорд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Янник Боласи
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Харт
16
Навас
4
Компани
22
Настасич
3
Клиши
5
Фернандиньо
6
Хави Гарсия
28
Боята
20
Милнер
21
Сильва
10
Джеко
4-2-3-1
1
Сперони
5
Мариаппа
39
Гэббидон
17
Делэйни
2
Парр
15
Йединак
25
Уорд
11
Боласи
10
Беннэн
40
Панчеон
35
Джером
20
Милнер
11
Коларов
11
Коларов
20
Милнер
5
Фернандиньо
14
Насри
14
Насри
5
Фернандиньо
28
Боята
21
Негредо
21
Негредо
28
Боята
11
Боласи
10
Уильямс
10
Уильямс
11
Боласи
10
Беннэн
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Беннэн
35
Джером
27
Шамах
27
Шамах
35
Джером
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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