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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 27 августа 2022
Манчестер Сити
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
53'
Б. Силва
62'
Э. Холанд
70'
Э. Холанд
81'
Э. Холанд
4'
Д. Стоунз (АГ)
21'
Й. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Де Брюйне
89'
88'
Желтая карточка
М. Гехи
86'
Желтая карточка
Ж. Матета
Желтая карточка
Ф. Фоден
86'
Замена
С. Гомес
️️️️
Э. Холанд
84'
ГОЛ! 4:2!
Э. Холанд
Пас отдал
И. Гюндоган
81'
74'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Айю
74'
Замена
М. Олисе
️️️️
Н. Клайн
ГОЛ! 3:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Стоунз
70'
67'
Замена
У. Хьюз
️️️️
О. Эдуард
ГОЛ! 2:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
62'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Р. Марез
61'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ж. Канселу
61'
57'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Т. Митчелл
ГОЛ! 1:2!
Б. Силва
Пас отдал
Родри
53'
21'
ГОЛ! 0:2!
Й. Андерсен
Пас отдал
Э. Эзе
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Стоунз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Бен Найт
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
9
Холанд
26
Де Брюйне
3-3-1-1-2
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
3
Митчелл
27
Шлупп
10
Эзе
29
Эдуард
10
Айю
26
Де Брюйне
10
Палмер
10
Палмер
26
Де Брюйне
9
Холанд
17
Гомес
17
Гомес
9
Холанд
2
Канселу
20
Гюндоган
20
Гюндоган
2
Канселу
26
Марез
19
Альварес
19
Альварес
26
Марез
3
Митчелл
26
Ричардс
26
Ричардс
3
Митчелл
29
Эдуард
19
Хьюз
19
Хьюз
29
Эдуард
17
Клайн
17
Олисе
17
Олисе
17
Клайн
10
Айю
14
Матета
14
Матета
10
Айю
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Бен Найт
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Бен Найт
ЦП
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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