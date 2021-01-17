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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 17 января 2021
Манчестер Сити
17.01.2021, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
26'
Д. Стоунз
56'
И. Гюндоган
68'
Д. Стоунз
88'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
ГОЛ! 4:0!
Р. Стерлинг
88'
79'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Таунсенд
Замена
Ж. Канселу
️️️️
К. Де Брюйне
71'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
И. Гюндоган
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Стоунз
68'
68'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Силва
60'
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоунз
Пас отдал
К. Де Брюйне
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
11
Де Брюйне
9
Жезус
4-4-1-1
13
Гуаита
25
Уорд
24
Кэхилл
3
Митчелл
5
Томкинс
16
МакКарти
19
Миливойевич
10
Эзе
11
МакАртур
25
Таунсенд
10
Айю
20
Гюндоган
14
Торрес
14
Торрес
20
Гюндоган
20
Силва
47
Фоден
47
Фоден
20
Силва
11
Де Брюйне
2
Канселу
2
Канселу
11
Де Брюйне
19
Миливойевич
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Миливойевич
25
Таунсенд
44
Батшуайи
44
Батшуайи
25
Таунсенд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
20
Томми Дойл
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
16
Родри
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
16
Родри
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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