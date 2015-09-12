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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 12 сентября 2015
Кристал Пэлас
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
90'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
90'
+4
Замена
М. Демичелис
️️️️
С. Насри
90'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
89'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
В. Бони
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Д. Панчеон
83'
81'
Желтая карточка
Э. Мангала
Замена
М. Йединак
️️️️
Я. Боласи
80'
Желтая карточка
Б. Хангеланд
71'
69'
Желтая карточка
С. Насри
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Б. Сако
68'
26'
Желтая карточка
Я. Туре
25'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
С. Данн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-5-1
29
МакКарти
24
Данн
27
Суаре
4
Хангеланд
16
Келли
40
Панчеон
11
Боласи
20
Сако
29
Кабай
11
МакАртур
10
Заа
3-2-3-2
1
Харт
3
Санья
4
Компани
5
Мангала
16
Навас
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
10
Агуэро
2
Бони
11
Боласи
15
Йединак
15
Йединак
11
Боласи
40
Панчеон
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
40
Панчеон
20
Сако
34
Гэйл
34
Гэйл
20
Сако
14
Насри
2
Демичелис
2
Демичелис
14
Насри
10
Агуэро
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
10
Агуэро
2
Бони
17
Ихеначо
17
Ихеначо
2
Бони
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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