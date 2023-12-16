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Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 16 декабря 2023
Манчестер Сити
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
24'
Д. Грилиш
54'
Р. Льюис
76'
Ж. Матета
90+5'
М. Олисе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Льюис
90'
+6
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Олисе
90'
+1
Замена
Э. Эзе
️️️️
Н. Клайн
81'
Замена
М. Франка
️️️️
Д. Шлупп
81'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Х. Ридевальд
76'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Д. Шлупп
ГОЛ! 2:0!
Р. Льюис
54'
Желтая карточка
Эдерсон
42'
40'
Желтая карточка
Й. Андерсен
34'
Замена
Д. Озо
️️️️
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
Д. Грилиш
Пас отдал
Ф. Фоден
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
3-3-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
15
Аке
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
82
Льюис
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
3-3-1-1-1
1
Хендерсон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
25
Уорд
44
Ридевальд
3
Митчелл
27
Шлупп
17
Олисе
14
Матета
82
Льюис
6
Стоунз
6
Стоунз
82
Льюис
25
Уорд
4
Озо
4
Озо
25
Уорд
44
Ридевальд
8
Ахамада
8
Ахамада
44
Ридевальд
17
Клайн
10
Эзе
10
Эзе
17
Клайн
27
Шлупп
26
Франка
26
Франка
27
Шлупп
Остались в запасе
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас
1
1
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
4
Офсайды
1
1
Количество передач
367
136
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.07
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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