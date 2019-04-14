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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 14 апреля 2019
Кристал Пэлас
14.04.2019, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
81'
Л. Миливойевич
15'
Р. Стерлинг
63'
Р. Стерлинг
90'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
90'
ГОЛ! 1:3!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
87'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Л. Сане
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. МакАртур
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Миливойевич
81'
Замена
М. Майер
️️️️
Э. Таунсенд
77'
75'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
65'
Замена
Б. Силва
️️️️
Д. Сильва
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Д. Шлупп
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
29
Ван-Биссака
24
Данн
16
Келли
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
14
Ляпорт
23
Менди
20
Гюндоган
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
21
Сильва
27
Шлупп
8
Куяте
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
20
Сако
20
Сако
11
МакАртур
25
Таунсенд
7
Майер
7
Майер
25
Таунсенд
10
Сане
6
Стоунз
6
Стоунз
10
Сане
21
Сильва
20
Силва
20
Силва
21
Сильва
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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